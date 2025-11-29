logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Fotogalería

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Arrastra 200 pendientes el nuevo TDJ

Dice la magistrada presidente del STJE que hay asuntos pedientes de la extinta Judicatura

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Arrastra 200 pendientes el nuevo TDJ

El Tribunal de Disciplina Judicial, (TDJ) enfrenta una carga de trabajo considerable, derivada de procedimientos pendientes del Consejo de la Judicatura y nuevas solicitudes, reveló la magistrada presidenta Zelandia Bórquez Estrada.

Según la funcionaria, hay alrededor de 20 procedimientos heredados del Consejo que aún no se han resuelto, además de 13 quejas formales. A ello se suman aproximadamente 200 solicitudes de inicio de procedimientos que aún no han sido atendidas por el tribunal.

“Tenemos en primer lugar los procedimientos que fueron recibidos del Consejo de la Judicatura que quedaron sin resolverse, tenemos un aproximado de no más de 20, y de quejas a lo mucho 13, pero tenemos procedimientos que fueron solicitados de inicio y que no se resolvió nada, ahí al respecto hay aproximadamente 200 peticiones”, explicó Bórquez Estrada.

Desde su creación, el tribunal ha recibido más de 30 solicitudes nuevas. Bórquez Estrada explicó que, a diferencia del modelo anterior, ahora todas las denuncias se investigan primero. Una vez concluida la investigación, el caso se remite al órgano substanciador para la audiencia y, finalmente, a la Sala correspondiente para su resolución.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La magistrada indicó que la mayoría de las quejas están dirigidas contra jueces, principalmente por inconformidad con su desempeño en funciones administrativas y jurisdiccionales, conforme a lo que establece la ley.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Anuncian aumento de sueldo a docentes de la UPSLP
Anuncian aumento de sueldo a docentes de la UPSLP

Anuncian aumento de sueldo a docentes de la UPSLP

SLP

Ana Paula Vázquez

Habrá cambios en gabinete de Villa de Pozos
Habrá cambios en gabinete de Villa de Pozos

Habrá cambios en gabinete de Villa de Pozos

SLP

Samuel Moreno

Patricia Aradillas Aradillas adelanta cambios en la dirección de Villa de Pozos.

Cambia de CEO BMW Group México
Cambia de CEO BMW Group México

Cambia de CEO BMW Group México

SLP

Martín Rodríguez

Klaus von Moltke suplirá a Harald Gottsche, responsable de la transición a la electromovilidad

Serán para jubilaciones los 10 mdp adicionales
Serán para jubilaciones los 10 mdp adicionales

Serán para jubilaciones los 10 mdp adicionales

SLP

Ana Paula Vázquez

Justifica Sara Rocha Medina recursos extras para el 2026