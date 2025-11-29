Arrastra 200 pendientes el nuevo TDJ

El Tribunal de Disciplina Judicial, (TDJ) enfrenta una carga de trabajo considerable, derivada de procedimientos pendientes del Consejo de la Judicatura y nuevas solicitudes, reveló la magistrada presidenta Zelandia Bórquez Estrada.

Según la funcionaria, hay alrededor de 20 procedimientos heredados del Consejo que aún no se han resuelto, además de 13 quejas formales. A ello se suman aproximadamente 200 solicitudes de inicio de procedimientos que aún no han sido atendidas por el tribunal.

“Tenemos en primer lugar los procedimientos que fueron recibidos del Consejo de la Judicatura que quedaron sin resolverse, tenemos un aproximado de no más de 20, y de quejas a lo mucho 13, pero tenemos procedimientos que fueron solicitados de inicio y que no se resolvió nada, ahí al respecto hay aproximadamente 200 peticiones”, explicó Bórquez Estrada.

Desde su creación, el tribunal ha recibido más de 30 solicitudes nuevas. Bórquez Estrada explicó que, a diferencia del modelo anterior, ahora todas las denuncias se investigan primero. Una vez concluida la investigación, el caso se remite al órgano substanciador para la audiencia y, finalmente, a la Sala correspondiente para su resolución.

La magistrada indicó que la mayoría de las quejas están dirigidas contra jueces, principalmente por inconformidad con su desempeño en funciones administrativas y jurisdiccionales, conforme a lo que establece la ley.