Arreglan panteones en Pozos previo al Día del Padre

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De camino al 21 de junio, fecha en la que se conmemorará el Día del Padre, personal municipal ya realiza tareas de limpieza y mantenimiento en los cementerios municipales de Villa de Pozos con la finalidad de que las familias puedan visitar en dicha fecha, con comodidad, a sus seres queridos ya fallecidos.

Erwin Alejandro Elvira Juárez, titular de Servicios Municipales, mencionó que al igual que sucedió en mayo para el Día de las Madres, ahora se realizan labores de limpieza general, deshierbe, retiro de residuos y mejoramiento de las áreas comunes, "trabajos que contribuyen a preservar la imagen y funcionalidad de estos espacios, además de generar entornos más ordenados y adecuados para las y los ciudadanos".

Destacó que el mantenimiento constante de los panteones "no solo contribuye a la conservación de estos lugares, sino que también refleja el respeto hacia la memoria de quienes descansan en ellos y hacia las familias que los visitan".

El 21 de junio será domingo, pero se espera que las visitas a los padres fallecidos comiencen desde el viernes 19 y sigan el sábado 20, días de asueto que casi con seguridad aprovechará la población para acudir sin prisas a los camposantos a recordar a sus familiares.

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