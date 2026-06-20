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Artículo 19 ve mala fe en el Congreso

Decisión de bloquear iniciativa contra la Ley Serrano socava los derechos ciudadanos, señala

Por Jaime Hernández

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
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Artículo 19 ve mala fe en el Congreso
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      Al bloquear el proceso legislativo de la iniciativa de Artículo 19 y varios periodistas potosinos que pedía la derogación de la Ley Serrano, el Congreso potosino está actuando de mala fe y está negando a los ciudadanos un derecho garantizado en las leyes, señaló Leopoldo Maldonado, coordinador regional de la organización defensora del periodismo.

      Congreso potosino bloquea iniciativa para derogar Ley Serrano

      En entrevista, el representante de Artículo 19 se refirió a la maniobra legislativa mediante la cual, el Congreso recibió como correspondencia la iniciativa para anular la reforma al Código Penal impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés, lo que evitaría que fuera dictaminada en comisiones y posteriormente, que pase al Pleno.

      Leopoldo Maldonado critica bloqueo del Congreso en SLP

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      Al respecto, el entrevistado indicó que "esa medida refleja una clara mala fe del Congreso potosino, que afecta el derecho de los ciudadanos potosinos para presentar iniciativas".

      Agregó que se trata de una irregularidad que socava el derecho a la participación de los potosinos en política.

      Leopoldo Maldonado indicó que Artículo 19 está valorando las medidas que adoptará para lograr que el Congreso del Estado retome la iniciativa. Indicó que una alternativa podría ser una impugnación ante instancias jurisdiccionales electorales, pues la decisión legislativa lesiona derechos políticos de los ciudadanos.

      El representante de Artículo 19 indicó que no han recibido ninguna notificación del Legislativo potosino sobre el procedimiento que le está dando a su iniciativa.

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