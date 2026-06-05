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Con obstáculos, restaurantes locales se alistan para el Mundial

Bares y restaurantes deben respetan propiedad intelectual en la decoración y promociones

Por Martín Rodríguez

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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Con obstáculos, restaurantes locales se alistan para el Mundial
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      Restauranteros capitalinos preparan sus propias alternativas para que las familias o grupos de amigos acudan a presenciar los partidos de fútbol del Mundial 2026, que serán transmitidos en el horario de operaciones de cada uno de ellos.

      También se preparan para respetar las condiciones legales y el no uso de emblemas o de ideas protegidas por de la propiedad intelectual, informó la empresaria restaurantera Midori Barral Iwadare.

      En cualquier lugar se podrá vivir la pasión, disfrutar los partidos en un sitio público o en un restaurante, reunirse con amigos y familia y apoyar a la selección favorita.

      Para decorar, será posible utilizar elementos genéricos tales como balones, porterías, canchas, jugadores genéricos, imágenes de aficionados y pantallas gigantes sin emblemas no permitidos. Pueden utilizar los colores patrios y hacer promociones para apoyar a la Selección Mexicana sin usar logos oficiales.

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      Los restauranteros podrán informar que verán los partidos en el sitio donde hacen su actividad y prometer un ambiente familiar. Incluso podrán generar promociones especiales.

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      Pero no pueden usar marcas registradas, no pueden usar elementos oficiales tales como el trofeo, la mascota oficial, el logo oficial, los emblemas oficiales o las tipografías oficiales.

      Tampoco pueden aparentar ser patrocinadores del Mundial ni mencionar que son restaurantes oficiales, ni copiar la imagen oficial para diseños o estilos gráficos o composiciones y hashtag oficiales.

      También les queda prohibido rifar boletos oficiales sin autorización o usar los premios oficiales del torneo.

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