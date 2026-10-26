Aspirante de MC suma tres denuncias

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Julio César Leyva Vargas, señalado como candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Villa de Pozos, aparece como imputado en tres carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, relacionadas con denuncias por irregularidades en operaciones de compraventa de vehículos robados y fraude.

De acuerdo con registros de la FGE, los expedientes corresponden a los años 2018, 2020 y 2026 y contienen declaraciones de particulares que señalan al candidato de MC, por su participación en transacciones comerciales que derivaron en fraudes patrimoniales.

La primera denuncia corresponde a la carpeta CDI/PGJE/ZC/SLP/21243/18, iniciada en 2018. En ella, una particular relata haber entregado más de 500 mil pesos por dos camionetas. Según su declaración, una de las unidades presentó fallas mecánicas y la otra fue posteriormente asegurada por agentes ministeriales.

El segundo expediente, CDI/FGE/I/D01/33188/20, contiene una denuncia relacionada con la compraventa de una camioneta Nissan, por más de 400 mil pesos y la denuncia más reciente corresponde a la carpeta CDI/FGE/I/D01/22091/26, presentada en 2026 por hechos expresamente señalados por los querellantes como constitutivos del delito de fraude.

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