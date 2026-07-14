Aumentan hasta en un 40% accidentes debido a la lluvia

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La Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez informó que, durante la temporada de lluvias, los hechos de tránsito aumentan hasta en un 40 por ciento.

El titular del área, Miguel Ángel Hernández Hernández, señaló que del 10 al 12 de julio, la corporación atendió 14 accidentes viales, de los cuales tres fueron turnados a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Subrayó que las principales causas de estos percances continúan siendo el uso del teléfono celular mientras se conduce y el exceso de velocidad.

Indicó el mando policiaco que, aunque durante las lluvias aumenta el número de accidentes, afortunadamente la mayoría no son de gravedad.

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Precisó que las vialidades donde se registra la mayor incidencia de percances son la carretera a Matehuala, Circuito Potosí, avenida San Pedro y el bulevar Río Santiago.

Ante esta situación, exhortó a los automovilistas a conducir con responsabilidad, evitar el uso del teléfono celular mientras manejan, respetar los límites de velocidad y cumplir con el Reglamento de Tránsito, con el objetivo de reducir el número de accidentes en el municipio.

Finalmente, indicó que por parte de la corporación se mantiene el operativo carrusel, con el que se busca regular la velocidad entre los automovilistas que circulan en avenidas de mayor circulación vial.