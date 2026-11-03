Ayer fue día de asueto en Villa de Pozos

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Si bien el 2 de noviembre no figura entre los días de descanso obligatorio establecidos por la Ley Federal del Trabajo (LFT), la mayoría de las y los 693 trabajadores del Gobierno de Villa de Pozos disfrutó este lunes de un día de asueto con motivo de la celebración del Día de Muertos o Día de los Fieles Difuntos.

La suspensión de actividades tampoco obedeció a una prestación sindical, pues actualmente no existe sindicato alguno dentro de la estructura laboral del Ayuntamiento. Sin embargo, la administración municipal decidió dar descanso al personal de la mayoría de las dependencias. Las excepciones fueron aquellas áreas consideradas prioritarias para la atención de la población, entre ellas la Guardia Civil Municipal, Protección Civil, Aseo Público, el área de Inspección de Comercio Municipal y la Dirección de Panteones, cuyos trabajadores continuaron con sus actividades de manera habitual. Asimismo, las cuadrillas del Programa de Bacheo Emergente mantuvieron labores en distintos puntos del municipio.