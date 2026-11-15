logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Fotogalería

Cemex premia a las obras más sobresalientes de México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Exhortan a población vacunarse, por el frío

Se reportan más enfermos en clínicas y hospitales

Por Jesús Vázquez

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
A
Exhortan a población vacunarse, por el frío
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Personal de la Jurisdicción Sanitaria número II lleva a cabo la campaña de vacunación por la temporada invernal 2026-2027, donde exhortan a la población a vacunarse y a cubrirse bien por los fuertes fríos que se están presentando y evitar que sufran enfermedades respiratorias. 

      En esta temporada de frío invitan a la población a vacunarse, actualmente llevan a cabo una campaña de vacunación contra la influenza, neumococo y Covid 19, estas vacunas se las pueden poner a las personas, aunque no sean derechohabientes de instituciones de salud, pueden acudir a los centros de salud, puestos fijos y semifijos y módulos de vacunación que están colocando en diversas plazas de la ciudad.

      Se invita a la población a vacunarse contra la influenza, sobre todo a los grupos de riego que son niñas y niños de seis meses a cuatro años de edad, personas de 60 años de edad y más, personal de salud, embarazadas y personas de 5 a 59 años de edad con enfermedades de riesgo, pues en esta temporada de frío suelen presentarse muchos casos de influenza y hay que evitarlos. 

      Como parte de esta campaña invitan a la población a no auto medicarse si se tienen síntomas de enfermedad respiratoria, lo recomendable es acudir a una unidad médica, con la finalidad de protegerse y evitar que si es un problema de gravedad, no dejar pasar, sobre todo hay que cuidar a niños y adulto mayores que son quienes más suelen enfermares en esta temporada invernal, en el caso de los menores, evitar llevarlos a la escuela si están enfermos para evitar que la enfermedad se propague.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Posponen inicio de zafra en el IPA
      Posponen inicio de zafra en el IPA

      Posponen inicio de zafra en el IPA

      SLP

      Redacción

      Por deuda del Ingenio a cañeros y humedad en el campo

      Denuncian varias mujeres a un acosador sexual
      Denuncian varias mujeres a un acosador sexual

      Denuncian varias mujeres a un acosador sexual

      SLP

      Redacción

      Realiza tocamientos a féminas y el riesgo de sufrir abuso sexual

      Reforzarán vigilancia por visita de turistas
      Reforzarán vigilancia por visita de turistas

      Reforzarán vigilancia por visita de turistas

      SLP

      Redacción

      Club de Leones hará colecta de alimentos
      Club de Leones hará colecta de alimentos

      Club de Leones hará colecta de alimentos

      SLP

      Carmen Hernández

      Llevará apoyo a familias de escasos recursos de comunidades