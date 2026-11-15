Exhortan a población vacunarse, por el frío

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Matehuala.- Personal de la Jurisdicción Sanitaria número II lleva a cabo la campaña de vacunación por la temporada invernal 2026-2027, donde exhortan a la población a vacunarse y a cubrirse bien por los fuertes fríos que se están presentando y evitar que sufran enfermedades respiratorias.

En esta temporada de frío invitan a la población a vacunarse, actualmente llevan a cabo una campaña de vacunación contra la influenza, neumococo y Covid 19, estas vacunas se las pueden poner a las personas, aunque no sean derechohabientes de instituciones de salud, pueden acudir a los centros de salud, puestos fijos y semifijos y módulos de vacunación que están colocando en diversas plazas de la ciudad.

Se invita a la población a vacunarse contra la influenza, sobre todo a los grupos de riego que son niñas y niños de seis meses a cuatro años de edad, personas de 60 años de edad y más, personal de salud, embarazadas y personas de 5 a 59 años de edad con enfermedades de riesgo, pues en esta temporada de frío suelen presentarse muchos casos de influenza y hay que evitarlos.

Como parte de esta campaña invitan a la población a no auto medicarse si se tienen síntomas de enfermedad respiratoria, lo recomendable es acudir a una unidad médica, con la finalidad de protegerse y evitar que si es un problema de gravedad, no dejar pasar, sobre todo hay que cuidar a niños y adulto mayores que son quienes más suelen enfermares en esta temporada invernal, en el caso de los menores, evitar llevarlos a la escuela si están enfermos para evitar que la enfermedad se propague.

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