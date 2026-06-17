Bautista admitió pifia en propuesta contra las motos

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El diputado Oscar Bautista Villegas, reconoció que elevó una iniciativa mal redactada sobre las restricciones a motociclistas en algunas vías federales, por lo que accedió a revisarla y modificarla.

Así lo dio a conocer la asociación Motociclismo Organizado de San Luis Potosí (MOSLP), quienes informaron que tras un diálogo sostenido con el diputado federal, se acordó revisar y modificar la iniciativa para evitar afectaciones a la movilidad y los derechos de esa comunidad.

La iniciativa de exhorto en San Lázaro, planteaba que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes incorporara al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes una prohibición a las motocicletas para circular por carreteras federales de acceso controlado.

El planteamiento surgió en medio del aumento de accidentes relacionados con motocicletas registrado en los últimos años.

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En el documento, el legislador potosino sostiene que las motocicletas representan una condición de mayor vulnerabilidad en infraestructura diseñada para velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora.

Señala que los accidentes registrados no sólo afectan a quienes las conducen, sino también a otros usuarios de las vías debido a cierres de carriles, congestionamientos y percances secundarios derivados de estos hechos.

No obstante, luego de la reunión sostenida con los integrantes de Motociclismo Organizado de San Luis Potosí (MOSLP), el diputado acordó modificar su propuesta por estar mal hecha.