logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡NOCHE DE PUTT!

Fotogalería

¡NOCHE DE PUTT!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Burocracia y trámites, barrera que frena Pymes

Por Samuel Moreno

Agosto 16, 2025 03:00 a.m.
A
Burocracia y trámites, barrera que frena Pymes

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de San Luis Potosí, Fernando Díaz de León, reconoció que, aunque en los últimos años se han registrado avances en la simplificación administrativa, los trámites para abrir un negocio continúan siendo tardados y burocráticos.

Esta situación genera que emprendedores y empresarios se enfrenten a requisitos poco claros, lo que en muchas ocasiones desincentiva la formalidad y retrasa la puesta en marcha de proyectos productivos.

Díaz de León señaló que es necesario agilizar los procesos de obtención de licencias y permisos para que las inversiones puedan concretarse sin obstáculos y los proyectos productivos se implementen en tiempo y forma.

Asimismo, destacó que, a nivel nacional, las nuevas regulaciones laborales deben acompañarse de incentivos en gastos de nómina, subsidios directos y programas de capacitación que fortalezcan la competitividad y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El líder de Canaco explicó que estas empresas son las que arriesgan capital propio, generan empleo y sostienen gran parte de la economía local, aunque muchas veces reciben poco o ningún apoyo para crecer. Por ello, facilitar la apertura de negocios se considera una estrategia clave para fomentar empleo, incrementar la recaudación y mejorar la calidad de vida de la población.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

MC votó en contra de la “Ley Censura”: Mercado
MC votó en contra de la “Ley Censura”: Mercado

MC votó en contra de la “Ley Censura”: Mercado

SLP

Ana Paula Vázquez

El proceso legislativo distinguió entre aprobación en lo general y votaciones en lo particular

Suben precios en las taquerías y torterías
Suben precios en las taquerías y torterías

Suben precios en las taquerías y torterías

SLP

Samuel Moreno

Negocios enfrentan un reto creciente en 2025: la inflación

Luna Torre, nadadora es becada en Phoenix
Luna Torre, nadadora es becada en Phoenix

Luna Torre, nadadora es becada en Phoenix

SLP

Martín Rodríguez

Ayuntamiento explica, color verde contraviene norma vial
Ayuntamiento explica, color verde contraviene norma vial

Ayuntamiento explica, color verde contraviene norma vial

SLP

Rolando Morales