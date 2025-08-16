Burocracia y trámites, barrera que frena Pymes

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de San Luis Potosí, Fernando Díaz de León, reconoció que, aunque en los últimos años se han registrado avances en la simplificación administrativa, los trámites para abrir un negocio continúan siendo tardados y burocráticos.

Esta situación genera que emprendedores y empresarios se enfrenten a requisitos poco claros, lo que en muchas ocasiones desincentiva la formalidad y retrasa la puesta en marcha de proyectos productivos.

Díaz de León señaló que es necesario agilizar los procesos de obtención de licencias y permisos para que las inversiones puedan concretarse sin obstáculos y los proyectos productivos se implementen en tiempo y forma.

Asimismo, destacó que, a nivel nacional, las nuevas regulaciones laborales deben acompañarse de incentivos en gastos de nómina, subsidios directos y programas de capacitación que fortalezcan la competitividad y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El líder de Canaco explicó que estas empresas son las que arriesgan capital propio, generan empleo y sostienen gran parte de la economía local, aunque muchas veces reciben poco o ningún apoyo para crecer. Por ello, facilitar la apertura de negocios se considera una estrategia clave para fomentar empleo, incrementar la recaudación y mejorar la calidad de vida de la población.