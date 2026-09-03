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Aplicarán aumentos de hasta 14% a burócratas

Se modificó el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento capitalino

Por Rolando Morales

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Aplicarán aumentos de hasta 14% a burócratas
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      El Ayuntamiento de San Luis Potosí modificó el Presupuesto de Egresos 2026 para establecer nuevos tabuladores salariales y aplicar incrementos de entre 2 y 14.5 por ciento a trabajadores municipales, con efectos retroactivos al 1 de enero de este año.

      Detalles confirmados sobre los incrementos salariales

      La reforma a los artículos 32 y 36 quedó publicada en la Gaceta Municipal el 27 de agosto, después de haber sido aprobada en la Décima Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el 12 de agosto.

      El ajuste será diferenciado de acuerdo con el nivel de ingresos, por lo que quienes perciben los salarios más bajos recibirán el mayor porcentaje. El documento establece un aumento de 14.5 por ciento para quienes ganan hasta 8 mil 385 pesos mensuales; de 13 por ciento para quienes reciben entre 8 mil 385.01 y 8 mil 687.99 pesos; y de 10.5 por ciento para salarios de entre 8 mil 688 y 9 mil 566.99 pesos.

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      Impacto en la comunidad y beneficiarios

      Para los siguientes rangos, el incremento será de 7 por ciento para percepciones de entre 9 mil 567 y 11 mil 87.99 pesos; de 5 por ciento para quienes reciben entre 11 mil 88 y 14 mil 73.99 pesos; de 3 por ciento para salarios de 14 mil 74 a 23 mil 555 pesos, y de 2 por ciento para quienes perciben entre 23 mil 555.01 y 37 mil 947 pesos mensuales.

      De acuerdo con la propia reforma, el aumento alcanzará a 5 mil 56 trabajadores municipales, mientras que 104 personas trabajadoras de confianza que ocupan mandos superiores quedaron fuera del ajuste salarial. El documento señala que la medida busca concentrar el beneficio en el personal con menores percepciones y en quienes sostienen la operación cotidiana de los servicios municipales.

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