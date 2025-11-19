logo pulso
DIEGO INICIA SU FE

DIEGO INICIA SU FE

Buscan 12 dirigir Derecho

Por Daniel Ortiz

Noviembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Buscan 12 dirigir Derecho

La Facultad de Derecho de la UASLP entrará esta semana en un momento clave: ayer y hoy sesionará el Consejo Técnico Consultivo para revisar los expedientes de 12 docentes que buscan encabezar la Dirección, luego de la renuncia de Germán Pedroza Gaitán, quien dejó el cargo en octubre tras el escándalo por una presunta violación ocurrida dentro de la propia Facultad. 

Durante estas sesiones, el Consejo Técnico verificará que cada candidatura cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria. Aunque el calendario interno prevé que la terna podría definirse al término de este análisis, integrantes del órgano señalan que la revisión podría extenderse uno o dos días sin afectar el procedimiento.

Los aspirantes reflejan una mezcla amplia de perfiles dentro de la comunidad académica: investigadoras consolidadas, especialistas en criminología, derecho fiscal y constitucional, docentes con décadas frente a grupo, exfuncionarios estatales y federales, así como académicos con experiencia en órganos universitarios.

Entre ellos se encuentran Elia Edith Argüelles, Jorge Luis Blanc, Jesús Javier Delgado Sam, José Édgar Durón, Martín Joel  y González de Anda,, entre otros.

