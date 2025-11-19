logo pulso
Clasificados 5 europeos

Por AP

Noviembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Clasificados 5 europeos

La clasificación europea para la Copa del Mundo 2026 finalizó el martes con España, Bélgica, Suiza, Escocia y Austria asegurando los últimos lugares automáticos de la región.

España empató 2-2 en casa contra Turquía, pero garantizó el primer lugar en el Grupo E e igualó la racha invicta de 31 partidos de Italia en partidos competitivos. El récord de Italia se dio entre 2018 y 2021.

En el Grupo C, Escocia venció 4-2 a Dinamarca, que jugó con diez hombres, con Scott McTominay anotando un espectacular gol de chilena después de tres minutos de juego.

Un empate 1-1 en casa contra Bosnia y Herzegovina fue suficiente para Austria en el Grupo H, mientras que Bélgica goleó 7-0 a Liechtenstein. Suiza se clasificó tras un empate 1-1 en Kosovo.

Los 12 ganadores de grupo se clasificaron directamente, mientras que los subcampeones participarán en los playoffs junto con los cuatro ganadores de grupo mejor clasificados de la Liga de Naciones 2024-25 que no terminaron primero o segundo en sus grupos.

Los playoffs se jugarán el 26 y el 31 de marzo. La Copa del Mundo se jugará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio.

