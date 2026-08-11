Prevén calor, lluvias y viento este martes en SLP

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San Luis Potosí tendrá este martes condiciones de calor, lluvias puntuales y viento, con variaciones en las temperaturas y posibilidades de precipitación de acuerdo con la región.

La Zona Huasteca registrará la temperatura más alta, con hasta 39 grados Celsius, mientras que en la Zona Media se esperan máximas de 34 grados. En el Altiplano, el termómetro llegará a 31 grados y en la Zona Centro se prevén 28 grados.

Las lluvias y chubascos podrían presentarse de manera puntual durante la tarde. En algunas áreas también existe posibilidad de tormentas, por lo que Protección Civil pidió tomar precauciones, especialmente ante cambios repentinos en las condiciones meteorológicas.

El viento será otro de los factores a considerar, con rachas superiores a 40 kilómetros por hora en distintos puntos del estado y de hasta 50 km/h en zonas serranas.

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Las temperaturas mínimas oscilarán entre 15 y 23 grados, con el registro más bajo previsto para la Zona Centro y el más alto para la Huasteca.