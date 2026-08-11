Caen varios extorsionadores de aguacateros en Michoacán

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Luego de que surgieran amenazas contra algunos inspectores y trabajadores aguacateros vinculados en la operación y exportación del fruto hacia Estados Unidos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de 12 personas presuntamente dedicadas a extorsionar a productores, trabajadores, comerciantes, transportistas y empacadores de Michoacán, principalmente de los sectores aguacatero, ganadero y cárnico.

Durante el informe de seguridad, el funcionario señaló que los detenidos operaban en Uruapan y otros municipios de la entidad, los cuales estaban vinculados con células delictivas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Caballeros Templarios.

García Harfuch explicó que las capturas se realizaron como parte de la estrategia nacional contra la extorsión y del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, mediante un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, con información del Centro Nacional de Inteligencia.

Detalló que ayer se realizaron 11 cateos simultáneos en Uruapan y otros municipios, como resultado de una investigación por extorsión contra integrantes de los sectores productivos de la región.

"Fueron detenidas 12 personas vinculadas con células delictivas dedicadas al cobro y recolección de cuotas en efectivo y en especie. Todos los detenidos están señalados de manera directa en el cobro de la extorsión", indicó.

Durante los cateos fueron aseguradas armas de fuego largas y cortas, vehículos inhibidores de señal, equipo táctico, narcóticos y dispositivos electrónicos, entre otros objetos.

El secretario sostuvo que estas acciones permitirán identificar a otros integrantes de las células delictivas y continuar debilitando su capacidad para extorsionar y afectar las actividades productivas de Michoacán.

- Seguridad en Michoacán, prioridad del gobierno federal: Harfuch

García Harfuch destacó que desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la seguridad en Michoacán se convirtió en una prioridad, particularmente para proteger a los sectores productivos que son blanco de las organizaciones criminales.

Explicó que el Plan Michoacán contempla cuatro líneas de acción: mayor presencia territorial; inteligencia e investigación para detener a generadores de violencia y extorsionadores; coordinación institucional y protección de los sectores productivos.

"Estas acciones tienen especial atención en productores de aguacate y limón, empacadoras, comerciantes y empresarios", señaló.

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El objetivo, dijo, es reducir la capacidad de lospara, agredir, reclutar jóvenes, controlar territorios y afectar las actividades económicas de las que dependen miles de familias.Como resultado de esta, indicó, hasta ahora han sido detenidas 950 personas enEl secretario también informó sobre lade, alias "R1", identificado como líder de una célula delictiva vinculada con homicidios, tráfico de drogas, extorsión y cobro de piso ay limón, ganaderos, comerciantes y transportistas.El "R1", agregó, contaba con unapory fue señalado como presunto autor intelectual delde, exalcalde de, por el cual ya fue vinculado a proceso.García Harfuch aseguró que eles una prioridad para el gobierno federal y advirtió que lacontinuará con apoyo de las fiscalías y autoridades estatales."La extorsión ha sido un delito prioritario, instruido por la presidentay su combate requiere coordinación institucional, confianza de la ciudadanía y", afirmó.Informó que, entre ely el, lapermitió detener a mil 847 personas por este delito en 24 estados.El funcionario señaló que las autoridades continuarán fortaleciendo las investigaciones a partir de laspara combatir el cobro de piso y detener a quienes amenazan el patrimonio y la tranquilidad de las familias.En el caso de, el gobierno federal busca particularmente recuperar las condiciones de seguridad para productores, empacadores y trabajadores del, una de las principales actividades económicas de la entidad y con una importante actividad exportadora hacia Estados Unidos.