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Informan reducción del 51% en homicidios dolosos

Marcela Figueroa Franco señaló que julio fue el mes con menos homicidios desde 2015.

Por El Universal

Agosto 11, 2026 09:40 a.m.
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Informan reducción del 51% en homicidios dolosos
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó la reducción del 51% de los homicidios dolosos en el país en julio pasado, respecto a septiembre de 2024.

      En su conferencia mañanera de este martes 11 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que en 22 meses de lo que va de su administración, la reducción del homicidio doloso es la mitad.

      Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), presentó el reporte de incidencia delictiva en el que destaca que desde el inicio de la administración hay una disminución de 51% del promedio diario en este delito.

      Figueroa refirió que el cierre indica 42.5 homicidios diarios en julio pasado. "44 homicidios dolosos menos por día", mencionó al señalar que julio es el mes más bajo en este delito desde 2015.

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      "Hay una disminución del 51% entre el inicio de la administración y este último mes, que cerró con un promedio de 42.5 homicidios diarios", mencionó.

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      Indicó que siete entidades concentran el 49% del total de casos de homicidio doloso: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos.

      La titular del SESNSP mencionó que el promedio diario de delitos de alto impacto, por mes a nivel nacional, disminuyó 33% respecto a octubre de 2024.

      Aseguró Figueroa que disminuyeron todos los delitos de alto impacto en el país.

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