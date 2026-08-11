Santiago Giménez, a un paso de llegar al Porto

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Santiago Giménez ya escogió destino, pero todavía falta que los clubes hagan su parte. El delantero mexicano habría dado el "sí" al Porto después de hablar con Francesco Farioli, quien le explicó personalmente el proyecto y el papel que tendría en el equipo. El movimiento, sin embargo, depende de que el conjunto portugués y el AC Milan lleguen a un acuerdo.

Proyecto y diálogo clave para Giménez

Farioli conoce al "Bebote" desde su etapa en la Eredivisie, cuando dirigía al Ajax y el mexicano jugaba para el Feyenoord. Ese antecedente habría facilitado el acercamiento entre ambos y convencido al atacante de mirar con buenos ojos una mudanza a la Primeira Liga, después de su paso por el futbol italiano.

Por ahora, el Porto todavía no presenta una oferta formal por el "Bebote", pues espera resolver primero el futuro de Rodrigo Mora. El movimiento del juvenil portugués podría ser la llave que abra la puerta para avanzar por el delantero mexicano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Negociaciones entre clubes y condiciones

El Porto busca cerrar la operación mediante un préstamo por una temporada con opción de compra. Los rossoneros, en cambio, no quieren limitarse a una cesión y pretenden una venta directa o un préstamo con opción de compra sujeta a objetivos, con una valoración muy por encima de los 25 millones de euros.

Sin embargo, hay una pieza que debe moverse antes. El luso Rodrigo Mora, mediocampista de 19 años, es pretendido por la Roma y los portugueses pedirían alrededor de 50 millones de euros por el juvenil. Si la operación se concreta, ese dinero podría servir para destrabar la llegada de Giménez.

El mexicano se incorpora a este escenario después de construir una trayectoria ascendente desde Cruz Azul. Con La Máquina marcó 21 goles en 105 partidos oficiales y después explotó en el Feyenoord, donde conquistó la liga en su primera temporada y alcanzó 53 anotaciones en menos de un centenar de encuentros.

Mientras los Dragones y el Milan afinan posiciones, la representante Rafaela Pimenta continúa buscando otras alternativas para el delantero. Esta semana puede ser clave, ahora el balón está del lado de los clubes.