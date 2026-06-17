logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Alianza entre SEDECO, STP e ICAT con AMPI SLP, será un referente a nivel nacional: Neil Castro

Fotogalería

Alianza entre SEDECO, STP e ICAT con AMPI SLP, será un referente a nivel nacional: Neil Castro

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Hallan a 35 personas en la primera quincena de junio

Por Redacción

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
A
Hallan a 35 personas en la primera quincena de junio
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Durante las dos primeras semanas de junio, la Fiscalía General del Estado logró localizar a 35 personas que contaban con reporte de desaparición, entre ellas una menor de edad que tenía activa una Alerta Ámber. Todos ellas fueron reintegradas a sus familias.

      Fueron encontrados un total de trece infantes, diez adolescentes y doce personas adultas. De estos, 19 son mujeres y 16 hombres. La cifra se compone de nueve niñas y cuatro niños, entre ellos un bebé, cinco adolescentes mujeres y cinco adolescentes hombres, así como cinco mujeres adultas y siete hombres adultos.

      La Fiscalía logró la localización de estas personas, tras labores desarrolladas en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Arista, Ciudad Valles, Rioverde, Ciudad Fernández, Matehuala y San Martín Chalchicuautla. Durante las entrevistas realizadas por agentes del Ministerio Público, las personas localizadas señalaron que, en la mayoría de los casos, su ausencia obedeció a decisiones voluntarias relacionadas con situaciones de carácter personal.

      Las distintas localizaciones se dieron luego de recibir los reportes respectivos, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, en coordinación con la Coordinación Estatal de Alerta Ámber, activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda. Asimismo, la Policía de Investigación implementó acciones operativas y de inteligencia con el apoyo de diversas corporaciones de seguridad y la colaboración de la ciudadanía.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


          La FGE reiteró su compromiso de atender con prontitud cada reporte de no localización y exhortó a la población a denunciar de inmediato cualquier caso de esta naturaleza. La institución recordó que no es necesario esperar un plazo determinado para presentar una denuncia, ya que los mecanismos de búsqueda se activan desde el primer momento en que se recibe el reporte.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Dan 9 años de cárcel a detenido con cannabis en Cerritos
      Dan 9 años de cárcel a detenido con cannabis en Cerritos

      Dan 9 años de cárcel a detenido con cannabis en Cerritos

      SLP

      Redacción

      La FGR reunió pruebas para vincular a proceso a Rolando 'N' por transporte de drogas

      Embisten a policía en motocicleta en lateral de Salvador Nava
      Embisten a policía en motocicleta en lateral de Salvador Nava

      Embisten a policía en motocicleta en lateral de Salvador Nava

      SLP

      Redacción

      Fue impactado por el conductor de un Jeep negro en la colonia el Paseo

      Detienen a hombre con droga en Ciudad Valles
      Detienen a hombre con droga en Ciudad Valles

      Detienen a hombre con droga en Ciudad Valles

      SLP

      Redacción

      La GCE también ubicó en la capital un tractocamión con reporte de robo, mediante seguimiento del C5i2.

      Camión cargado con huevo vuelca en la Valles-Tamazunchale
      Camión cargado con huevo vuelca en la Valles-Tamazunchale

      Camión cargado con huevo vuelca en la Valles-Tamazunchale

      SLP

      Huasteca Hoy

      La Guardia Nacional tomó control del accidente y coordinó el rescate del cargamento en la zona