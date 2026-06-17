Hallan a 35 personas en la primera quincena de junio

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Durante las dos primeras semanas de junio, la Fiscalía General del Estado logró localizar a 35 personas que contaban con reporte de desaparición, entre ellas una menor de edad que tenía activa una Alerta Ámber. Todos ellas fueron reintegradas a sus familias.

Fueron encontrados un total de trece infantes, diez adolescentes y doce personas adultas. De estos, 19 son mujeres y 16 hombres. La cifra se compone de nueve niñas y cuatro niños, entre ellos un bebé, cinco adolescentes mujeres y cinco adolescentes hombres, así como cinco mujeres adultas y siete hombres adultos.

La Fiscalía logró la localización de estas personas, tras labores desarrolladas en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Arista, Ciudad Valles, Rioverde, Ciudad Fernández, Matehuala y San Martín Chalchicuautla. Durante las entrevistas realizadas por agentes del Ministerio Público, las personas localizadas señalaron que, en la mayoría de los casos, su ausencia obedeció a decisiones voluntarias relacionadas con situaciones de carácter personal.

Las distintas localizaciones se dieron luego de recibir los reportes respectivos, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, en coordinación con la Coordinación Estatal de Alerta Ámber, activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda. Asimismo, la Policía de Investigación implementó acciones operativas y de inteligencia con el apoyo de diversas corporaciones de seguridad y la colaboración de la ciudadanía.

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La FGE reiteró su compromiso de atender con prontitud cada reporte de no localización y exhortó a la población a denunciar de inmediato cualquier caso de esta naturaleza. La institución recordó que no es necesario esperar un plazo determinado para presentar una denuncia, ya que los mecanismos de búsqueda se activan desde el primer momento en que se recibe el reporte.