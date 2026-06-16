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Dan 9 años de cárcel a detenido con cannabis en Cerritos

La FGR reunió pruebas para vincular a proceso a Rolando 'N' por transporte de drogas

Por Redacción

Junio 16, 2026 03:07 p.m.
A
Dan 9 años de cárcel a detenido con cannabis en Cerritos
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      Al aportar pruebas contundentes durante el proceso, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia de nueve años cinco meses de prisión, así como una multa de nueve mil 622 pesos, contra Rolando "N", por acreditar ante el juez, su participación en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de transporte de cannabis sativa l.

      Elementos de la Policía Federal Ministerial recibieron una denuncia anónima en la que informaron que, sobre la carretera que va de Cerritos a Tula, circulaban en diferentes horas del día, vehículos tanto particulares como autobuses de pasajeros, turismo, tráiler y transporte de empresas de paquetería que transportan drogas.

      La autoridad acudió a corroborar los hechos, a la carretera 101 Libre Huizache - Tula, Tamaulipas, perteneciente al municipio de Cerritos, San Luis Potosí, en donde, a bordo de un autobús, que salió de San Luis Potosí y con destino a Reynosa, Tamaulipas, viajaba Rolando "N", a quien aseguraron tres maletas en las que transportaba 32 kilos 213 gramos dos miligramos de cannabis sativa l., distribuida en 48 paquetes emplayados con cinta transparente.

      La Policía Federal Ministerial detuvo a Rolando "N", a quien, junto con la droga asegurada, y las maletas quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), cuya representación social federal inició las investigaciones correspondientes y reunió medios probatorios fehacientes ante el juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal.

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      La autoridad judicial calificó como legal la detención de Rolando "N" durante la audiencia inicial; posteriormente le dictó auto de vinculó a proceso, y en audiencia de procedimiento abreviado, dictó la sentencia referida.

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