Cárdenas Solórzano dejó profunda huella en SLP

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Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano deja una huella muy profunda en San Luis Potosí, porque de manera desinteresada y sin pedir nada a cambio, acompañó a Salvador Nava Martínez en la lucha democrática que derivó en la ciudadanización de los órganos electorales, la participación ciudadana con piso parejo y una profunda reforma del estado, que abrió la ventana a los órganos autónomos de Derechos Humanos y de la transparencia administrativa.

Para Salvador Nava Calvillo, brazo derecho de la hora extinto líder de la izquierda mexicana, el hecho de que Cárdenas, no pidiera nada a cambio era congruente con su idea de lograr una profunda transformación democrática, en colaboración entre mexicanos sin distingo de ideologías o inclinaciones partidistas.

Recordó que Cuauhtémoc Cárdenas venía de aquel trago amargo de 1988, cuando sin rendirse, se enroló en el acompañamiento a la lucha civilista de Salvador Nava Martínez, sin ningún interés propio, sino solo empatando la lucha que él llevaba con la que a su vez encabezaba su padre en territorio potosino.

Explicó que a partir de la lucha en la que Cuauhtémoc Cárdenas apoyó, y que dista mucho de aquello que el discurso oficial llama 4t que hasta ahora no se sabe qué es, es como surgieron los órganos electorales ciudadanizados, condición que le quitó al gobierno el manejo de las elecciones.

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Cárdenas Solórzano se involucró de manera activa y permanente junto con Luis H Álvarez (dirigente nacional del PAN) en la campaña de Salvador Nava por la gubernatura en 1991 y de la señora Conchita Calvillo de Nava en la elección extraordinaria de 1993 y en 1997 en la campaña del propio Salvador Nava Calvillo.

Recordó que para Cuauhtémoc Cárdenas, la lucha por la democracia no tenía partido político, porque finalmente era una pelea de todos aquellos que buscaban mayores escenarios de democracia, sin importar condiciones o ideología.

Preciso que alguna vez, periodistas preguntaron a Cuauhtémoc Cárdenas qué era la 4t y recordó que ni siquiera los propios autonombrados la saben definir. Por ello mantenía una distancia importante con los postulados de Andrés Manuel López Obrador, precisamente porque él ahora es presidente de México ni siquiera tenía proyecto de país y tampoco los fines de su gobierno.

"Acabamos de constatar que lo único que le interesaba a Andrés Manuel López Obrador era la destrucción de las instituciones democráticas logradas a través de la lucha y el sacrificio de muchos mexicanos".

Añadió que la mayor aportación del ahora extinto líder de la izquierda Cuauhtémoc Cárdenas, es una lucha por la democracia que ya demostró a quién le interesa y quién deseaba destruirla, con independencia de que el fundador del PRD ni siquiera congeniaba con el expresidente y mantenía diálogo con personas y líderes políticos que en ocasiones ni siquiera eran afines a su ideología, siempre con el ánimo de lograr acuerdos que trajeran como consecuencia un beneficio y una construcción del futuro para el país, y fue así como provocó en San Luis Potosí aquello que sería la cuna de la vida democrática con la que está acabando Andrés Manuel.