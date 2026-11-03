Caen dos por asesinato de menor de edad en Zaragoza
Los detenidos fueron trasladados al Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila
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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE), al servicio de la sociedad, informó sobre la cumplimentación de órdenes de aprehensión en contra de Adolfo "N" y Virginia "N", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado agravado, en hechos ocurridos en el municipio de Zaragoza.
Agentes de la Policía de Investigación (PDI) tomaron conocimiento el 27 de septiembre de 2026 del fallecimiento de una persona menor de edad, quien había ingresado a un hospital con lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego, por hechos suscitados afuera de su domicilio en la colonia La Sauceda del municipio referido.
Derivado de los actos de investigación por la FGE, se logró establecer la probable participación de los ahora imputados, por lo que se solicitaron y obtuvieron los mandamientos judiciales correspondientes.
En cumplimiento de estos, elementos de la PDI implementaron acciones operativas en el municipio de Zaragoza, donde lograron localizar y detener a ambas personas.
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Tras informarles el motivo de su detención y los derechos que les asisten, los agentes investigadores realizaron su traslado a la capital potosina, quedando internos en el Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, a disposición de la autoridad judicial que los requiere.
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