Ley Serrano sí busca censurar, señala el STIRTT

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La ley que tiene el apellido de un diputado pero con un ejecutor material, forma parte de toda una estrategia jurídica, política y hasta económica para censurar y encarcelar a quienes ejercen el periodismo y la libertad de expresión, advirtió el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio, Televisión y Telecomunicaciones (STIRTT), Francisco Contreras Vergara.

Denuncia sobre ley y censura a periodistas

"Tolerancia, señores. No quieran periodistas y periodismo a modo, eso ya debe acabarse", dijo luego de visitar San Luis Potosí para asistir al 66 aniversario de la sección sindical local.

Contreras Vergara sugirió no abonar más a la violencia hacia los periodistas luego del escenario peligroso de los abrazos y no balazos, generado durante el gobierno federal pasado. "Tenemos muy claro que México es uno de los países más inseguros para ejercer el periodismo".

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Riesgos y amenazas para periodistas sindicalizados

Recordó que hay periodistas sindicalizados a través del STIRTT y en el centro de ese escenario se encuentran aquellos que sufren diferentes condiciones por acciones de la delincuencia organizada o de la que viene de los políticos.

"México es uno de los países más inseguros para ejercer el periodismo, nuestros compañeros viven día a día la amenaza del crimen organizado pero también de los políticos".

Añadió que ejercer el periodismo en México es una de las actividades más difíciles de realizar ahora.