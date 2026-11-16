Centro histórico concentró a los compradores del Buen Fin
Algunos centros comerciales no tuvieron la misma suerte
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Miles de potosinos acudieron a los locales comerciales, ya sea a ver y escoger o a comprar por el Buen Fin, sin embargo la suerte estuvo repartida, ya que algunos centros comerciales no tuvieron la misma suerte.
En las tiendas del centro histórico, los comerciantes recibieron cientos de clientes, sobre todo en las de ropa y aquellas de reciente apertura. Algunos restaurantes permanecieron llenos y hasta las boutiques pequeñas recibieron más clientela.
A diferencia de la zona centro y algunas plazas comerciales, otros centro reportaron un nivel más bajo de clientela.
En los mercados, sobre todo en los del centro de la ciudad, se percibió una ligera alza de clientes, que principalmente acudieron a consumir algunos alimentos en las fondas.
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En tiendas de autoservicio de la avenida Salvador Nava, los estacionamientos permanecieron más ocupados que lo habitual, en tanto los clientes procesaban compras de manera presencial o acudían a recoger productos que habían adquirido en línea.
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La procuraduría instaló 69 módulos de atención en el país.
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