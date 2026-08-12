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CEPC participa en evaluación de socavones en Matehuala

La titular de esta dependencia dice que corresponde al ayuntamiento su atención

Por Samuel Moreno

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
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CEPC participa en evaluación de socavones en Matehuala
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      La atención de los socavones registrados en distintos puntos de municipios como Matehuala corresponde principalmente a las autoridades municipales, aunque la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantiene disposición para apoyar en la evaluación de riesgos y posibles afectaciones, informó su titular, Nadia Esmeralda Ochoa Limón.

      La funcionaria explicó que este tipo de situaciones son, en primera instancia, competencia de los ayuntamientos, por lo que corresponde a las autoridades locales realizar las primeras revisiones y determinar las acciones necesarias para evitar riesgos a la población.

      No obstante, señaló que la CEPC puede colaborar con los municipios mediante orientación en materia de gestión integral de riesgos, así como a través de los Atlas de Riesgos municipales, herramientas que permiten identificar zonas susceptibles a diferentes fenómenos y establecer medidas preventivas.

      Ochoa Limón precisó que, hasta el momento, la dependencia estatal no ha recibido una solicitud específica por parte de algún municipio para intervenir directamente en alguno de los puntos donde se han presentado socavones.

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      La titular de Protección Civil Estatal aseguró que la dependencia se encuentra disponible para atender cualquier petición de los ayuntamientos y brindar el acompañamiento necesario en caso de que requieran apoyo técnico para determinar los riesgos asociados con estos hundimientos.

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