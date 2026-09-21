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Suman 30 asesinatos los cometidos este año

En 2026, San Luis Potosí acumula 30 casos de homicidio doloso y 20 intentos, según la Fiscalía.

Por Rubén Pacheco

Septiembre 21, 2026 03:00 a.m.
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Suman 30 asesinatos los cometidos este año
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      En ocho meses del 2026, el estado de San Luis Potosí registra prácticamente los mismos números de carpetas de investigación por intento de homicidio doloso e intento de feminicidio, así como homicidio doloso y feminicidio.

      Cifras oficiales de homicidio y feminicidio en San Luis Potosí

      El homicidio doloso acumuló 30 causas penales en la Fiscalía General del Estado (FGE), de las cuales 28 se cometieron con el uso de armas de fuego y dos con armas blancas o punzocortantes.

      En tanto, la tentativa de homicidio doloso acumuló 20 investigaciones en el Ministerio Público, sin embargo, no especificó el medio por el que se perpetró, precisó el reporte mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

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      Feminicidios y tentativas en San Luis Potosí

      Los asesinatos por cuestiones de género, es decir, los feminicidios registraron cinco casos, el más reciente en agosto pasado, correspondió a la ciudadana colombiana Tatiana Vanessa Almanza García.

      Similar a los homicidios dolosos respecto de los intentos, la tentativa de feminicidio fue mayor que los crímenes consumados contra mujeres, pues totalizó siete indagatorias ministeriales.

      Para este año, el Secretariado Ejecutivo modificó la lista de seguimiento de algunos delitos que, si bien las fiscalías contemplan, en la estadística no se encontraban visibles en las tablas, por eso incorporó las tentativas de homicidio doloso y feminicidio.

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