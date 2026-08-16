Ponen en duda mejora de la seguridad en SL

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Aunque el homicidio doloso ha presentado reducciones en las cifras delictivas del estado, la violencia letal registrada en otros delitos se ha incrementado a niveles que ponen a San Luis en el sexto lugar de este indicador, determinó una investigación de México Evalúa.

México Evalúa revela aumento de violencia letal en San Luis

El reporte "Violencia letal en México" define esa modalidad delictiva por la generada, además de por el homicidio doloso, a las categorías de desaparición de personas, feminicidio y otros delitos contra la vida, usados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El documento analiza los datos del SNSP emitidos entre 2015 y 2026 y detectó que en ese lapso, el rubro de otros delitos contra la vida se elevó 197%, el de personas desaparecidas y no localizadas subió 127.3% y los feminicidios se elevaron 53.5%.

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En contraste, el homicidio doloso se redujo en 5.2 por ciento.

Correlación entre violencia letal y acciones de autoridad

Además, correlacionó las estadísticas de homicidios dolosos con seis indicadores de resultados operativos de acciones de la autoridad: detenciones, armas de fuego y vehículos asegurados, kilogramos de drogas decomisados, laboratorios destruidos y litros de combustible recuperados.

En ese sentido, México Evalúa detectó que la violencia letal en San Luis creció 3.6 puntos en el lapso medido, la sexta medición más alta, siendo el rubro de otros delitos contra la vida el de mayor incremento.

El reporte indica que en San Luis y otras entidades, existe una reducción de homicidio doloso, pero se registra una mayor violencia letal.

"Estos estados son los mejores candidatos para estudiar a profundidad debilidades en la estadística criminal, dinámicas criminales que llevan al ocultamiento de cadáveres y otros fenómenos asociados", concluyó el estudio.