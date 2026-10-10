logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

César Montes anota en triunfo del Lokomotiv

Lokomotiv Moscú alcanzó 10 puntos y se mantiene en zona de descenso tras vencer 5-0 al FC Fakel Vorónezh.

Por El Universal

Octubre 10, 2026 09:12 a.m.
A
César Montes anota en triunfo del Lokomotiv
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Este sábado el defensor mexicano César Montes volvió a anotar un gol con la camiseta del Lokomotiv de Moscú.

      Gol clave de César Montes en la Liga Premier de Rusia

      El conjunto ruso ganó, gustó y goleó (5-0) al FC Fakel Vorónezh en el partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga Premier de Rusia, con una nueva actuación destacada del seleccionado nacional.

      Este es el primer gol que anota Montes en la temporada, pero no es la primera vez que se cumple con su rol anotador en Rusia.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lokomotiv Moscú y su situación en la tabla

      La temporada pasada, convirtió en cuatro ocasiones, convirtiéndose en un elemento fundamental del Lokomotiv no sólo en defensa, también en ataque.

      Además, este gol no fue de cabeza, como suele anotar el 'Cachorro', haciendo uso de sus 1.95 metros de estatura.

      Al minuto 49, el Lokomotiv de Moscú mandó un centro al área con un tiro "globeado" desde la mitad de la cancha, que fue desviado con dos cabezazos antes de que César Montes se encontrara con el balón de frente al arco.

      Con una gran demostración de su talento, el originario de Hermosillo definió de primera intención con la parte externa de su pie derecho para mandar el balón al fondo de la red pegado al poste izquierdo de Vyacheslav Dorovskikh, portero del FC Fakel Vorónezh.

      Con esta victoria, el Lokomotiv alcanzó los 10 puntos y se instala en la posición 12 de la tabla, aunque podría ser superado por el Ajmat, que tiene un partido menos.

      El conjunto del Cachorro está en una zona comprometida, cerca del descenso, por lo que cada victoria sabe a gloria.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      César Montes anota en triunfo del Lokomotiv
      César Montes anota en triunfo del Lokomotiv

      César Montes anota en triunfo del Lokomotiv

      SLP

      El Universal

      Lokomotiv Moscú alcanzó 10 puntos y se mantiene en zona de descenso tras vencer 5-0 al FC Fakel Vorónezh.

      Rojos UPSLP presenta a su equipo de futbol americano
      Rojos UPSLP presenta a su equipo de futbol americano

      Rojos UPSLP presenta a su equipo de futbol americano

      SLP

      Romario Ventura

      Tigres venció a los Diablos en partidazo
      Tigres venció a los Diablos en partidazo

      Tigres venció a los Diablos en partidazo

      SLP

      El Universal

      En trepidante duelo en el Volcán, Brunneta fue el héroe de los felinos

      Quiñones brilla con Al-Qadsiah
      Quiñones brilla con Al-Qadsiah

      Quiñones brilla con Al-Qadsiah

      SLP

      Agencias

      Participó en tres de los cinco goles que los Caballeros le hicieron a Al Kholood