logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EL AMOR LOS UNE!

Fotogalería

¡EL AMOR LOS UNE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gobierno estatal, sin observaciones de ASF

Reconoce la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos

Por Redacción

Octubre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Gobierno estatal, sin observaciones de ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó el día 23 de octubre, en su portal oficial www.asf.gob.mx el Segundo Informe de Resultados de Fiscalización Superior correspondiente a la Cuenta Pública 2024, informó Ariana García Vidal secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado (Sefin).

De este informe se desprende que las nueve auditorías practicadas al Gobierno del Estado de San Luis Potosí fueron cerradas con cero observaciones, lo que confirma el manejo eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos por parte de la administración estatal.

Estos resultados reflejan el cumplimiento de la encomienda del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de garantizar que las finanzas estatales se conduzcan con orden, honestidad y rendición de cuentas, en beneficio de las y los potosinos.

El estado reafirma su compromiso con la transparencia y la correcta aplicación de los recursos públicos, consolidándose como un gobierno que trabaja con honestidad, resultados y sin límites.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Municipio de SLP trabaja en políticas públicas de seguridad
Municipio de SLP trabaja en políticas públicas de seguridad

Municipio de SLP trabaja en políticas públicas de seguridad

SLP

Redacción

EGC destacó que con trabajo coordinado entre la SSPC capitalina y los Comités de Seguridad Ciudadana, se redujeron más 23 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad

Son vinculadas 4 personas por triple feminicidio
Son vinculadas 4 personas por triple feminicidio

Son vinculadas 4 personas por triple feminicidio

SLP

Samuel Moreno

El móvil corresponde a un problema entre grupos delincuenciales antagónicos

CMIC reparará tramos carreteros en la Huasteca
CMIC reparará tramos carreteros en la Huasteca

CMIC reparará tramos carreteros en la Huasteca

SLP

Martín Rodríguez

Ya hay maquinaria reparando algunos destrozos, informó el presidente local del organismo empresarial

Avanza limpieza en el panteón de El Saucito
Avanza limpieza en el panteón de El Saucito

Avanza limpieza en el panteón de El Saucito

SLP

Rolando Morales