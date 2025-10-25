Gobierno estatal, sin observaciones de ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó el día 23 de octubre, en su portal oficial www.asf.gob.mx el Segundo Informe de Resultados de Fiscalización Superior correspondiente a la Cuenta Pública 2024, informó Ariana García Vidal secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado (Sefin).

De este informe se desprende que las nueve auditorías practicadas al Gobierno del Estado de San Luis Potosí fueron cerradas con cero observaciones, lo que confirma el manejo eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos por parte de la administración estatal.

Estos resultados reflejan el cumplimiento de la encomienda del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de garantizar que las finanzas estatales se conduzcan con orden, honestidad y rendición de cuentas, en beneficio de las y los potosinos.

El estado reafirma su compromiso con la transparencia y la correcta aplicación de los recursos públicos, consolidándose como un gobierno que trabaja con honestidad, resultados y sin límites.

