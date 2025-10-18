Colector de Privadas de la Hacienda con 50% de avance

La construcción del colector pluvial en el fraccionamiento Privadas de la Hacienda, avanza conforme a los tiempos establecidos, informó el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien señaló que la obra registra un avance superior al 50%.

El edil explicó que actualmente, las labores se concentran en el camino a San Pedro, por lo que los avances no son tan visibles desde el fraccionamiento, ya que la intervención se realiza principalmente hacia esa zona.

Recordó que los trabajos comprenden el cambio de líneas de drenaje y la rehabilitación de la vialidad, como parte de un sistema integral que incluye la construcción de un cárcamo de captación y un sistema de bombeo, diseñado para conducir el agua pluvial hacia el canal Españita.

“Decirle a la gente que se está trabajando; ya llegaremos al fraccionamiento Privadas de la Hacienda y la gente lo va a notar. En este momento los trabajos no se ven porque se realizan en el punto donde desembocarán las aguas hacia el río Españita”, puntualizó el alcalde.

El proyecto se ejecuta en una sola etapa y contempla una duración aproximada de tres a cuatro meses. Para acelerar su avance, afirmó que se trabaja con varias cuadrillas en distintos frentes, con el objetivo de reducir afectaciones a los habitantes y mejorar la infraestructura hidráulica de

la zona.