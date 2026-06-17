Colocan más señalética en calles de Villa de Pozos
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En algunas de las principales calles del centro de Villa de Pozos, autoridades viales colocaron una cantidad importante de elementos de señalética que restringen el estacionamiento, anuncian el cruce de escolares y peatones, indican el sentido de la vialidad, y más.
La nueva señalética, es bien vista por una parte de las y los residentes de la cabecera municipal, pues brindan mayor protección a las personas de a pie, en tanto que otros, más que nada, automovilistas, piden más espacios para aparcar sus vehículos.
Las señales restrictivas de estacionamiento se colocaron en calles como la de Saturnino Cedillo, la cual es muy angosta como para permitir el aparcamiento de unidades. También hay señales que piden ceder el paso a un vehículo en ciertos cruceros y otras que indican el paso frecuente de peatones y de estudiantes.
A la par, se han colocado series de boyas metálicas en algunos cruces para evitar percances entre conductores, todo lo cual abona a una mejor movilidad en la cabecera municipal de Villa de Pozos. Quizás, el complemento que falta son las placas de nomenclatura de las calles, que en no pocas esquinas brillan por su ausencia.
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