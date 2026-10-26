Comienzan las peregrinaciones guadalupanas

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A un lustro de los quinientos años contados desde la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro de Tepeyac, comenzaron las actividades de peregrinos y feligreses, que incluyen caravanas de transportistas y grupos que se presentan en la basílica de Guadalupe de San Luis Potosí, para comenzar los preparativos de la celebración del 12 de diciembre.

Los grupos de oración comenzaron a presentarse ante el altar, hay visitas que se volverán numerosas en los próximos días y misas a las que los creyentes acuden con más frecuencia.

Los feligreses recuerdan aquel 12 de diciembre de 1531, fecha contada en la historia como aquella en la que el obispo Fray Juan de Zumárraga recibió a Juan Diego, quien le afirmó haber visto a la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac.

Según cuenta la historia, Juan Diego presentó como prueba de la aparición de la Virgen de

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Guadalupe las rosas que crecieron en pleno invierno y una manta en la que aparece la imagen de la guadalupana.

El protagonista de la historia, Juan Diego, aparece en ella por encontrar a la Virgen en las faldas del cerro, luego de que él salía apurado porque su tío se encontraba enfermo, por lo que la virgen le dijo que él ya estaba curado. El encuentro y el resultado se toman como un milagro.

A partir de la historia del suceso y de una serie de encuentros, los creyentes mexicanos celebran a la Virgen de Guadalupe como la milagrosa, a quien acuden a ver millones de mexicanos y peregrinos de todo el mundo que se dirigen a pie en peregrinación. Los que vienen de lejos alcanzan las laderas del Cerro del Tepeyac el 12 de diciembre o con fechas

de anticipación.

Es así como diversos grupos organizan las visitas, que se vuelven más frecuentes a partir de 40 días antes de la celebración.