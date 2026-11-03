"Comparecencias deben aclarar y responder dudas"

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Más que convocar a nuevos funcionarios estatales a comparecer al Congreso del Estado de San Luis Potosí, se necesita que los titulares de las principales dependencias rindan cuentas con mayor claridad sobre los resultados de sus áreas y que los diputados asuman su papel de fiscalización, consideró José Guadalupe González Covarrubias, dirigente de la asociación Ciudadanos Observando (C.O.).

Luego de las comparecencias realizadas durante octubre como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno, el activista señaló que el problema no es la cantidad de funcionarios que acudieron al Poder Legislativo, sino la poca información y las escasas aclaraciones que ofrecen durante encuentros, debido a que los ejercicios no profundizan en el desempeño de las dependencias estatales.

Consideró que el formato actual es arcaico y está alejado de una verdadera rendición de cuentas, pues las comparecencias terminan en una pasarela política, en la que predominan los encuentros protocolarios y las fotografías, en lugar de cuestionamientos sobre las decisiones, resultados y pendientes de cada área gubernamental.

González Covarrubias también responsabilizó a los legisladores por la falta de exigencias hacia los integrantes del gabinete, al señalar que las preguntas planteadas no siempre buscan obtener explicaciones de fondo. Sumado a ello, consideró que la función de las y los diputados potosinos debería centrarse precisamente en cuestionar a los servidores públicos y exigirles información que permita evaluar su desempeño.

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Añadió que esta dinámica refleja la falta de contrapesos frente al Poder Ejecutivo y una legislatura que, desde su perspectiva, se encuentra sometida y es opaca. Por ello, sostuvo que el cambio en las comparecencias no depende de algún partido.