Complejo, el conflicto en Valeo

El diputado César Arturo Lara Rocha calificó como “muy complejo” el conflicto entre extrabajadores de la empresa Valeo y la compañía por el pago de utilidades del año 2016, que permanece pendiente tras nueve años de disputas.

El legislador explicó que la situación se originó por un ajuste fiscal que obligó a la empresa a cubrir estas utilidades, y que actualmente Valeo está impugnando el pago ante el Tribunal Fiscal de la Federación, lo que ha retrasado la entrega de los montos restantes comprometidos en tres pagos.

Recientemente, exempleados de la compañía realizaron una protesta pacífica para exigir el cumplimiento del acuerdo, recordando que sólo se efectuó el primer pago y que la empresa decidió no realizar el segundo ni el tercero.

Lara Rocha destacó que tanto la empresa como los exempleados deben esperar la decisión de la autoridad competente antes de que se resuelva el conflicto. “Si al final hay una condena, invitaré a la empresa a que cumpla con esos extrabajadores. Por el lado de ellos, les pido paciencia y esperar a ver qué dice la autoridad”, dijo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El diputado señaló que de no seguir este proceso, se generaría un “cuello de botella” que explica la tensión de las últimas semanas, con paros y protestas.

Sobre la situación general del reparto de utilidades, el legislador indicó que no se han registrado problemas mayores en otros casos y que el reparto correspondiente a este año finalizó el último día de mayo.

Explicó que algunos recursos de revisión se presentaron debido a desacuerdos sobre el monto final de la utilidad fiscal, y que será la autoridad quien determine la razón. Además, destacó que la industria automotriz enfrenta una baja temporal en productividad durante el cambio de modelos en verano e inicio de otoño, que normalmente repunta hacia fin de año.

Los extrabajadores señalaron que los montos pendientes varían según horas trabajadas, faltas o incapacidades, y que algunos adeudos iniciales rondaban los 880 pesos, lo que mantiene activa su exigencia de cumplimiento por parte de Valeo.