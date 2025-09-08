logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ENTRE SUEÑOS Y SOMBRAS

Fotogalería

ENTRE SUEÑOS Y SOMBRAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Complejo, el conflicto en Valeo

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Complejo, el conflicto en Valeo

El diputado César Arturo Lara Rocha calificó como “muy complejo” el conflicto entre extrabajadores de la empresa Valeo y la compañía por el pago de utilidades del año 2016, que permanece pendiente tras nueve años de disputas. 

El legislador explicó que la situación se originó por un ajuste fiscal que obligó a la empresa a cubrir estas utilidades, y que actualmente Valeo está impugnando el pago ante el Tribunal Fiscal de la Federación, lo que ha retrasado la entrega de los montos restantes comprometidos en tres pagos.

Recientemente, exempleados de la compañía realizaron una protesta pacífica para exigir el cumplimiento del acuerdo, recordando que sólo se efectuó el primer pago y que la empresa decidió no realizar el segundo ni el tercero.

Lara Rocha destacó que tanto la empresa como los exempleados deben esperar la decisión de la autoridad competente antes de que se resuelva el conflicto. “Si al final hay una condena, invitaré a la empresa a que cumpla con esos extrabajadores. Por el lado de ellos, les pido paciencia y esperar a ver qué dice la autoridad”, dijo. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El diputado señaló que de no seguir este proceso, se generaría un “cuello de botella” que explica la tensión de las últimas semanas, con paros y protestas.

Sobre la situación general del reparto de utilidades, el legislador indicó que no se han registrado problemas mayores en otros casos y que el reparto correspondiente a este año finalizó el último día de mayo. 

Explicó que algunos recursos de revisión se presentaron debido a desacuerdos sobre el monto final de la utilidad fiscal, y que será la autoridad quien determine la razón. Además, destacó que la industria automotriz enfrenta una baja temporal en productividad durante el cambio de modelos en verano e inicio de otoño, que normalmente repunta hacia fin de año.

Los extrabajadores señalaron que los montos pendientes varían según horas trabajadas, faltas o incapacidades, y que algunos adeudos iniciales rondaban los 880 pesos, lo que mantiene activa su exigencia de cumplimiento por parte de Valeo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arranca alcalde el programa San Luis en Bici
Arranca alcalde el programa San Luis en Bici

Arranca alcalde el programa San Luis en Bici

SLP

Redacción

Enrique Galindo resaltó la importancia de sensibilizar en cuanto al uso de la bicicleta en la vía pública

Necesario, reparar los semáforos de acceso a Pozos
Necesario, reparar los semáforos de acceso a Pozos

Necesario, reparar los semáforos de acceso a Pozos

SLP

Leonel Mora

Industria abandonada se vuelve un peligro
Industria abandonada se vuelve un peligro

Industria abandonada se vuelve un peligro

SLP

Samuel Moreno

Vecinos y automovilistas denuncian la inseguridad en el edificio abandonado de Servicios Corporativos QB Industrias ubicado en avenida Observatorio

Aún no retiran postes de obras de San Miguelito
Aún no retiran postes de obras de San Miguelito

Aún no retiran postes de obras de San Miguelito

SLP

Rubén Pacheco