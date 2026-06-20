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Con brote de aguas negras vive la Col. San Antonio

El problema ha persistido por varios días, pese a los reportesde vecinos al Interapas

Por Flor Martínez

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
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Con brote de aguas negras vive la Col. San Antonio
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      Vecinos de la colonia San Antonio, denunciaron una fuga de aguas negras sobre la calle Gustavo Díaz Ordaz, problema que aseguran, persiste desde hace varios días y genera fuertes olores que afectan a quienes habitan y transitan por la zona.

      De acuerdo con los habitantes, el reporte ya fue realizado en diversas ocasiones ante Interapas, tanto a personal del organismo que ha acudido al sector, como a través de los canales oficiales de atención; sin embargo, hasta el momento, no se ha atendido la problemática.

      Los afectados señalaron que las recientes lluvias han agravado la situación, ya que el brote de aguas residuales se ha intensificado, provocando encharcamientos en gran parte de la vialidad, donde el agua de drenaje se mezcla con la pluvial.

      Explicaron que el derrame proviene de un pozo de visita y escurre a lo largo de la calle y áreas aledañas. Asimismo, indicaron que las fallas en la red sanitaria son constantes debido a la antigüedad de la infraestructura, la cual, afirman, no ha recibido mantenimiento adecuado durante años.

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      Ante esta situación, solicitaron a Interapas realizar trabajos de desazolve y mantenimiento preventivo, al considerar que el taponamiento del alcantarillado es una de las principales causas de los frecuentes colapsos de drenaje que se registran en el sector y que representan un riesgo para la salud de la población.

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