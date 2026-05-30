Analiza Galindo denuncia por "guerra sucia" en redes
Señala que constantemente es objeto de contenidos que buscan afectar su imagen pública
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, anunció que analiza presentar una denuncia tras la difusión en redes sociales de una falsa ficha de búsqueda elaborada con su imagen, hecho que calificó como parte de una estrategia de "guerra sucia" en su contra.
El edil señaló que constantemente es objeto de publicaciones y contenidos que, dijo, buscan tergiversar sus declaraciones o afectar su imagen pública. Aseguró que diariamente circulan múltiples informaciones falsas o manipuladas relacionadas con su persona.
"Estoy muy sujeto a mucha guerra sucia", expresó Galindo, al señalar que en ocasiones sus declaraciones son sacadas de contexto y difundidas acompañadas de imágenes, fotografías o incluso audios alterados.
Sin embargo, consideró que el caso de la falsa ficha de búsqueda rebasa los límites de la crítica política debido a que utiliza una herramienta institucional destinada a la localización de personas desaparecidas. "Esa sí no la pude dejar pasar", afirmó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El alcalde explicó que su intención de denunciar no responde a una afectación personal, ya que la ciudadanía sabe que no se encuentra desaparecido, sino al uso indebido de un instrumento que consideró fundamental para miles de familias que buscan a un ser querido.
"Lo que me preocupa es que no se pervierta la ficha de búsqueda de personas, porque eso sí le hace un gran daño a muchas familias que tienen a algún integrante desaparecido", sostuvo.
Video | "Soy berrinchudo por las obras de la ciudad", revira Galindo
El alcalde cuestionó los procesos burocráticos dentro de la Contraloría General del Estado
no te pierdas estas noticias
Analiza Galindo denuncia por "guerra sucia" en redes
Rolando Morales
Señala que constantemente es objeto de contenidos que buscan afectar su imagen pública
Lluvias amenazan al Altiplano; calor extremo persistirá en SLP
Redacción
Protección Civil prevé tormentas durante la tarde y temperaturas de hasta 39 grados en la Huasteca