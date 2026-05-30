ANDREA Y JOSÉ MIGUEL ¡SE COMPROMETEN EN MATRIMONIO!

ANDREA Y JOSÉ MIGUEL ¡SE COMPROMETEN EN MATRIMONIO!

Analiza Galindo denuncia por "guerra sucia" en redes

Señala que constantemente es objeto de contenidos que buscan afectar su imagen pública

Por Rolando Morales

Mayo 30, 2026 11:13 a.m.
Enrique Galindo Ceballos/Foto: Pulso

      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, anunció que analiza presentar una denuncia tras la difusión en redes sociales de una falsa ficha de búsqueda elaborada con su imagen, hecho que calificó como parte de una estrategia de "guerra sucia" en su contra.

      El edil señaló que constantemente es objeto de publicaciones y contenidos que, dijo, buscan tergiversar sus declaraciones o afectar su imagen pública. Aseguró que diariamente circulan múltiples informaciones falsas o manipuladas relacionadas con su persona.

      "Estoy muy sujeto a mucha guerra sucia", expresó Galindo, al señalar que en ocasiones sus declaraciones son sacadas de contexto y difundidas acompañadas de imágenes, fotografías o incluso audios alterados.

      Sin embargo, consideró que el caso de la falsa ficha de búsqueda rebasa los límites de la crítica política debido a que utiliza una herramienta institucional destinada a la localización de personas desaparecidas. "Esa sí no la pude dejar pasar", afirmó.

      El alcalde explicó que su intención de denunciar no responde a una afectación personal, ya que la ciudadanía sabe que no se encuentra desaparecido, sino al uso indebido de un instrumento que consideró fundamental para miles de familias que buscan a un ser querido.

      "Lo que me preocupa es que no se pervierta la ficha de búsqueda de personas, porque eso sí le hace un gran daño a muchas familias que tienen a algún integrante desaparecido", sostuvo.

      Analiza Galindo denuncia por "guerra sucia" en redes

      Lluvias amenazan al Altiplano; calor extremo persistirá en SLP

      Anularían votaciones, de comprobarse intervención extranjera en procesos

      Simulación, protocolos contra violencia de género en universidades

      La defensora de D.H. Xóchitl Tolentino A. dice que hay ausencia de una verdadera perspectiva de género