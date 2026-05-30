logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA Y JOSÉ MIGUEL ¡SE COMPROMETEN EN MATRIMONIO!

Fotogalería

ANDREA Y JOSÉ MIGUEL ¡SE COMPROMETEN EN MATRIMONIO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Con tomas clandestinas avanzaban dos obras: Interapas

El organismo informó que el suministro para las construcciones en Soledad y la capital fue suspendido

Por Rolando Morales

Mayo 30, 2026 12:19 p.m.
A
Foto: Archivo

Foto: Archivo

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Brigadas de la Dirección Comercial de Interapas detectaron y clausuraron dos tomas clandestinas de agua que abastecían obras de construcción en distintos puntos de la zona metropolitana, una ubicada en la colonia San Antonio, en Soledad de Graciano Sánchez, y otra en el poniente de la capital potosina.

      De acuerdo con el organismo operador, ambas construcciones utilizaban conexiones no autorizadas para obtener agua durante el desarrollo de los trabajos, una práctica que representa una violación a la normatividad estatal en materia hídrica.

      Interapas señaló que estas acciones constituyen una infracción a la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, particularmente a lo establecido en los artículos 231 y 232, donde se contemplan sanciones por la instalación clandestina y el uso indebido de la infraestructura hidráulica.

      Tras la detección de las irregularidades, personal del organismo procedió a cancelar las tomas y aplicar las sanciones correspondientes conforme a la legislación vigente.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las autoridades advirtieron que este tipo de prácticas afecta la distribución del recurso y genera condiciones de inequidad frente a los usuarios que cumplen con el pago y contratación regular de los servicios.

      Interapas informó que mantiene operativos permanentes de supervisión en distintos sectores de la zona metropolitana con el objetivo de identificar conexiones irregulares y evitar el uso indebido de la red de agua potable.

      LEA TAMBIÉN

      Trabajan para detectar más tomas clandestinas

      Luego que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró seis tomas clandestinas de agua, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que la Comisión Estatal del Agua (CEA) trabaja con la f...

      Asimismo, exhortó a empresas constructoras, desarrolladores inmobiliarios y particulares a regularizar sus servicios y tramitar las conexiones correspondientes para evitar sanciones administrativas y económicas.

      El organismo reiteró que continuará realizando inspecciones para detectar posibles irregularidades y garantizar un uso adecuado de la infraestructura hidráulica en los municipios que integran su zona de cobertura.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Vuelve a fallar acueducto El Realito a la altura de Tierra Nueva
      Vuelve a fallar acueducto El Realito a la altura de Tierra Nueva

      Vuelve a fallar acueducto El Realito a la altura de Tierra Nueva

      SLP

      Rolando Morales

      Interapas utiliza pozos de reserva y camiones cisterna para mitigar la suspensión del suministro de agua en la capital

      Cuestiona regidora autorización para deuda municipal
      Cuestiona regidora autorización para deuda municipal

      Cuestiona regidora autorización para deuda municipal

      SLP

      Rolando Morales

      El crédito aprobado por el Cabildo financiará obras públicas, pero genera reservas por deuda.

      Garantiza RGC condiciones para show de Katy Perry
      Garantiza RGC condiciones para show de Katy Perry

      Garantiza RGC condiciones para show de Katy Perry

      SLP

      Rubén Pacheco

      "Tenemos infraestructura necesaria", señaló el gobernador

      Con tomas clandestinas avanzaban dos obras: Interapas
      Con tomas clandestinas avanzaban dos obras: Interapas

      Con tomas clandestinas avanzaban dos obras: Interapas

      SLP

      Rolando Morales

      El organismo informó que el suministro para las construcciones en Soledad y la capital fue suspendido