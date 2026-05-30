Con tomas clandestinas avanzaban dos obras: Interapas

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Brigadas de la Dirección Comercial de Interapas detectaron y clausuraron dos tomas clandestinas de agua que abastecían obras de construcción en distintos puntos de la zona metropolitana, una ubicada en la colonia San Antonio, en Soledad de Graciano Sánchez, y otra en el poniente de la capital potosina.

De acuerdo con el organismo operador, ambas construcciones utilizaban conexiones no autorizadas para obtener agua durante el desarrollo de los trabajos, una práctica que representa una violación a la normatividad estatal en materia hídrica.

Interapas señaló que estas acciones constituyen una infracción a la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, particularmente a lo establecido en los artículos 231 y 232, donde se contemplan sanciones por la instalación clandestina y el uso indebido de la infraestructura hidráulica.

Tras la detección de las irregularidades, personal del organismo procedió a cancelar las tomas y aplicar las sanciones correspondientes conforme a la legislación vigente.

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Las autoridades advirtieron que este tipo de prácticas afecta la distribución del recurso y genera condiciones de inequidad frente a los usuarios que cumplen con el pago y contratación regular de los servicios.

Interapas informó que mantiene operativos permanentes de supervisión en distintos sectores de la zona metropolitana con el objetivo de identificar conexiones irregulares y evitar el uso indebido de la red de agua potable.

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Asimismo, exhortó a empresas constructoras, desarrolladores inmobiliarios y particulares a regularizar sus servicios y tramitar las conexiones correspondientes para evitar sanciones administrativas y económicas.

El organismo reiteró que continuará realizando inspecciones para detectar posibles irregularidades y garantizar un uso adecuado de la infraestructura hidráulica en los municipios que integran su zona de cobertura.