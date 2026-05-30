Plantea IP nuevas estrategias logísticas y de diversificación de mercados
Se anticipan cambios en el T-MEC que podrían impactar sectores clave como el automotriz
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La presidenta de la COPARMEX en San Luis Potosí, Ana María Abascal Sainz, advirtió que la entidad no puede sostener su crecimiento de manera aislada, ya que depende directamente del comportamiento de la economía global y, en particular, del dinamismo comercial con Estados Unidos.
La dirigente empresarial señaló que, si bien San Luis Potosí ha logrado mantener crecimiento e inversión en los últimos años, su desarrollo está estrechamente ligado a las condiciones internacionales.
En ese sentido, subrayó que la conectividad, la industria instalada y la integración productiva han sido factores clave para el desempeño económico estatal, pero insuficientes si el entorno global se desacelera.
Abascal Sainz advirtió que este contexto debe ser tomado en cuenta frente a los cambios que se anticipan en la revisión del T-MEC, particularmente por las presiones que podrían surgir en sectores estratégicos como el automotriz, donde Estados Unidos busca aumentar el contenido regional en la producción de vehículos, lo que podría impactar a México.
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La representante de Coparmex sostuvo que la negociación del acuerdo comercial podría prolongarse hasta después de las elecciones intermedias en Estados Unidos, lo que mantendría en pausa decisiones clave en materia económica y comercial. Añadió que también deben considerarse factores como los aranceles, los cuales, dijo, influyen directamente en la competitividad de la región.
Asimismo, señaló que la economía mexicana atraviesa un periodo de desaceleración que ya se ha prolongado por varios meses, lo que ha llevado a ajustes en la operación de algunas empresas, como la modificación de turnos laborales.
Ante ello, insistió en la necesidad de fortalecer la certeza jurídica y las condiciones de seguridad para incentivar la inversión, al tiempo que llamó a replantear estrategias logísticas y de diversificación de mercados ante un entorno internacional cada vez más cambiante.
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