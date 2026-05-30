Especial | "Ley Hope" se retrasa mientras continúa el maltrato

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Mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el asesinato de dos perros en una propiedad ubicada sobre el camino a Cerro de San Pedro, la iniciativa ciudadana "Ley Hope" continúa sin llegar al Pleno del Congreso del Estado.

Aunque el dictamen ya está elaborado, su discusión fue aplazada nuevamente para realizar un foro con especialistas en maltrato animal durante la primera semana de junio.

El diputado Luis Felipe Castro Barrón, informó que el retraso responde a una solicitud de colectivos y organizaciones protectoras de animales que pidieron analizar la propuesta antes de su votación. Tras la realización del foro, el documento volverá a la Comisión Primera de Justicia para definir si finalmente avanza al Pleno, luego de un año de haber sido presentada la iniciativa respaldada por miles de firmas ciudadanas.

La demora ocurre además en un contexto de desacuerdos entre activistas y autoridades sobre el contenido de la propuesta. De acuerdo con Castro Barrón, una de las modificaciones que se analizan es separar legalmente las figuras de maltrato y crueldad animal, con el argumento de que ambas conductas no pueden sancionarse de la misma forma.

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Según explicó, esta diferenciación permitiría evitar que responsables de casos graves obtengan beneficios legales como la reparación del daño y evadan penas corporales.

A su vez, mientras continúan registrándose casos de violencia contra animales en la entidad, Castro Barrón señaló que incluso existen errores frecuentes durante las denuncias que pueden afectar las investigaciones, como alterar la escena o retirar a los animales antes de la intervención de las autoridades. "Han habido otros (casos) que lo han comprobado ? está científicamente también comprobado que primero es un maltrato animal, después es un maltrato familiar y posteriormente algún otro tipo de actitudes psicóticas y enfermas hacia seres humanos"; indicó.

La Asociación Protectora de Animales Huella Amiga A.C. entregó recientemente al Congreso 23 mil 842 firmas de respaldo a la Ley Hope, que plantea aumentar las penas de prisión de tres a cinco años a un rango de cuatro a ocho años en casos de maltrato animal, además de incrementar las multas y endurecer las sanciones cuando exista crueldad extrema, participación de servidores públicos o los hechos ocurran frente a menores de edad.

Las organizaciones ha insistido en que las sanciones centrales no deben modificarse ya que podría debilitar el alcance original de la propuesta.