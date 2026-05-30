Chocan y abandonan vehículo en el Río Santiago
El conductor perdió el control cerca del puente de Rubén Darío
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Un vehículo fue abandonado, después de chocarlo con la guarnición en el bulevar del Río Santiago, próximo al puente Rubén Darío.
Los hechos ocurrieron esta mañana, cuando el vehículo circulaba sobre el bulevar.
El conductor pierde el control hacia su izquierda impactando con la guarnición para quedar sobre el acotamiento.
Su guiador se retiró del lugar, y más tarde fue retirado el auto por elementos de la Guardia Civil División Caminos.
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