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Ha bajado robo a transporte de carga, dice Juárez Hernández

En mayo se lograron desarticular alrededor de seis células delictivas, señaló

Por Rubén Pacheco

Mayo 30, 2026 12:06 p.m.
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Jesús Juárez Hernández / Foto: Pulso

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      Durante mayo se lograron desarticular alrededor de seis células delictivas, dedicadas al robo a transporte pesado, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

      Afirmó lo anterior, luego que San Luis Potosí se mantiene entre las primeras 10 entidades con la mayor incidencia de robo de carga, ubicándose en el séptimo sitio, pero con el agravante de que, en el apartado de robo de autopartes, sube al quinto sitio, según un reporte de la Consultoría Overhaul.

      Subrayó que tales organizaciones criminales estaban integradas por entre 10 y 12 presuntos delincuentes, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) para resolver su situación jurídica.

      "Nos ha permitido que, en este mes de mayo, nos haya bajado la estadística. Nos evalúan el cuatrimestre, entendemos que arrastramos este tema. Ahora lo de las nodrizas, aquí últimamente en San Luis no ha pasado", asumió.

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      Admitió que, en "tiempos anteriores" existió incidencia delictiva de atracos contra "nodrizas" o tráileres que remolcan decenas de vehículos nuevos, en las cercanías de Matehuala, sin embargo, en la actualidad no hay confirmación de este delito.

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