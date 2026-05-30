ANDREA Y JOSÉ MIGUEL ¡SE COMPROMETEN EN MATRIMONIO!

ANDREA Y JOSÉ MIGUEL ¡SE COMPROMETEN EN MATRIMONIO!

Confirman primera muerte por golpe de calor en SLP

Se trata del fallecimiento número 17 en todo el país

Por Rubén Pacheco

Mayo 30, 2026 12:11 p.m.
Confirman primera muerte por golpe de calor en SLP
      San Luis Potosí se sumó a los 11 estados de la república mexicana donde se han registrado fallecimientos por altas temperaturas, al registrar la primer muerte por golpe de calor en lo que va del 2026.

      De acuerdo con el informe semanal epidémico con corte al 27 de mayo pasado, el deceso se suscitó entre el 20 y el 27 de mayo pasado, sin embargo, no especificó la edad, ni el sexo de la víctima.

      Hasta el momento se confirman 17 fallecimientos en el país provocadas por golpe de calor, siendo Chiapas y Veracruz con la mayor cantidad de personas muertas, al reportar tres defunciones cada uno.

      El reporte elaborado por la Dirección General de Epidemiología (DGE), complementó que la entidad Potosina registra 19 casos de afectaciones por las altas temperaturas en la temporada de calor.

      De ellas, 14 corresponden a casos de personas deshidratadas y cinco a pacientes con golpes de calor, ubicándose como la onceava entidad del país con mayor incidencia.

      Llaman a hidratarse para evitar el golpe de calor

      RIOVERDE.- En este año no se han registrado golpes de calor, por lo que autoridades de Salud recomiendan hidratarse y evitar exponerse a los rayos solares por mucho tiempo, como medidas preventivas. ...

