Condenan a Venado a pagar 5 mdp

El Ayuntamiento de Venado, así como las y los integrantes del Cabildo pretendían deslindarse de cubrir dietas caídas a exregidores y un exsíndico, sin embargo, la Sala Regional Monterrey Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), resolvió que deberán pagar los adeudos, que ahora sumados a multas de incumplimiento oscilan en los 5 millones 725 mil 375.25 pesos.

A reserva de establecer como cubrirá los pagos millonarios la administración de la alcaldesa José Reyes “Reyitos” Martínez Rojas, si en la actualidad pretendiera saldarlo representaría destinar más del rubro total de impuesto, cuya recaudación es de 4 millones 364 mil 748.70 pesos, según la ley de ingresos 2025.

La Sala Regional ratificó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP), donde determinó que los ediles y el municipio incumplieron en reiteradas ocasiones varias ejecutorias para pagar los emolumentos de los exfuncionarios.

Tanto la edila “Reyitos” como los integrantes del cuerpo edilicio se inconformaron contra el órgano jurisdiccional local, bajo el alegato de que no les correspondía cubrir los endeudamientos de administraciones anteriores.

Sin embargo, los magistrados decidieron que el argumento resulta infundado, pues la sucesión de la administración no exime al Ayuntamiento del cumplimiento de sentencias firmes, ya que la obligación trasciende a los periodos de gobierno y recae en el órgano municipal como institución.

Las dietas corresponden al exsíndico Simón Sánchez González que le deben un millón 107 mil 492.33 pesos; 732 mil 996.34 pesos individuales a Olivia Valdez Martínez, Maribel Martínez Noriega, Gloria Leticia Medina Rivera, y Luis Felipe Casas Alemán Martínez; y 805 mil 819.22 pesos para Cecilia Molina Hernández.

Aunado a ello, hay que sumar las sanciones económicas impuestas al ayuntamiento, a la alcaldesa y los regidores, por desacatar los ordenamientos del TEESLP.