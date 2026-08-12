Congreso recula y blinda de nuevo a la fiscal general

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El Congreso del Estado cambió dos veces el dictamen de la iniciativa de reforma constitucional que modificaba los requisitos del nombramiento de la persona que ocuparía la Fiscalía General del Estado (FGE), para reintegrar un párrafo que garantizaba la permanencia de la actual fiscal, Manuela García Cázares, y que había sido borrado del dictamen original de la Comisión de Puntos Constitucionales.

La iniciativa, propuesta por la legisladora petista Leticia Vázquez, modificaba el artículo 122 Bis de la Constitución del Estado, que establece los requisitos que debe cumplir la persona designada para dirigir la FGE.

Originalmente, estos requisitos eran los mismos para elegir a los magistrados del Poder Judicial del Estado. La justificación de la propuesta es que la elección judicial modificó los requisitos para el personal de ese poder, y los hacía inviables para aplicarlos a la Fiscalía.

En los cambios propuestos para la FGE, el nuevo titular ya no tiene que ser potosino forzosamente, basta con que sea ciudadano de nacionalidad mexicana. Además, se redujo la cantidad de años de residencia obligatoria en la entidad, de cinco a dos.

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El dictamen original, fechado el 6 de agosto, le agregó a la iniciativa un artículo transitorio, el tercero, que no presentaba la iniciativa original. Este transitorio señalaba que "la titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí María Manuela García Cázares que se encuentra en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto, continuará en el ejercicio de su encargo, en los términos previstos en el acto de su toma de protesta e inicio de funciones, sin que las reformas a las condiciones de elegibilidad contempladas en este Decreto le sean aplicables (...)".

Con ello, la "blindaba" para que terminara el periodo para el que fue designada, hasta el 24 de mayo de 2031. Sin embargo, otra versión del dictamen, fechado ayer 10 de agosto, omitía ese artículo, lo que fue interpretado como que se preparaba la salida de García Cázares para ser sustituida por una persona que cubriera los nuevos requisitos.

Sin embargo, la noche del lunes se publicó la más reciente versión de la Gaceta Parlamentaria, correspondiente a la sesión de este miércoles e incluye el dictamen original del 6 de agosto.