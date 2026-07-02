Indígenas desalojados se amparan para regresar

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Familias indígenas tének desalojadas del predio La Peña, en la comunidad de Agua Fría, municipio de Tampamolón Corona, deberán ser devueltas de inmediato a sus viviendas y parcelas, luego de que un Tribunal Federal ordenó su restitución provisional mientras se resuelve el juicio de amparo en curso.

Tribunal federal ordena restitución provisional de familias tének

La resolución se emitió dentro del Recurso de Queja 195/2026 y establece la concesión de una suspensión provisional con efectos restitutorios, lo que obliga a que las familias recuperen la posesión del predio en el estado en que se encontraba antes del desalojo, en tanto se analiza el fondo del litigio.

Ministerio Público y el proceso de restitución

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El cumplimiento de la orden estará a cargo del Ministerio Público adscrito a Tampamolón Corona, quien deberá encabezar la diligencia de restitución, levantar un acta circunstanciada con las actuaciones realizadas y remitirla al Juzgado Quinto de Distrito como constancia del acatamiento de la determinación judicial.

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El Tribunal federal a cargo del caso también ordenó la intervención del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que deberá proporcionar intérpretes en lenguas tének, náhuatl y maya durante el procedimiento, con el fin de garantizar que las personas involucradas comprendan el desarrollo de las diligencias y puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad.