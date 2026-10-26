logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¿Sabías qué?

Fotogalería

¿Sabías qué?

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Crearán comisión de inteligencia artificial

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 26, 2026 03:00 a.m.
A
Crearán comisión de inteligencia artificial
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Congreso podría crear una comisión permanente para atender los desafíos de la inteligencia artificial sin que la iniciativa establezca quiénes la integrarían, cómo serían designados o quién la presidiría. 

      La propuesta del diputado de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Gama Basarte, plantea concentrar en un órgano especializado el análisis legislativo de esta tecnología, pero deja sin precisar las reglas para conformarlo.

      El proyecto propone modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para incorporar una Comisión Permanente de Inteligencia Artificial, con atribuciones para revisar la legislación estatal, proponer reformas, vincularse con autoridades de los tres niveles de gobierno y elaborar estudios sobre el impacto de esta tecnología. Aunque establece un plazo de 30 días naturales para integrar el órgano, no determina el número de integrantes, la participación de los grupos parlamentarios ni el procedimiento para designarlos.

      La iniciativa llega después de dos foros sobre inteligencia artificial realizados en San Luis Potosí: uno organizado por el Congreso en septiembre y otro impulsado en octubre por el colectivo Voces Libres–Periodistas Unidos. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En el encuentro legislativo, especialistas cuestionaron la falta de criterios precisos para determinar cuándo una publicación puede considerarse generadora de "alarma pública" o una alteración de la "paz social". En el foro periodístico, participantes advirtieron sobre los riesgos de responder a los cambios tecnológicos con medidas que puedan restringir la libertad de expresión.

      El debate ocurre después de que el Congreso derogó, el 30 de julio, las disposiciones penales conocidas como "Ley Serrano", que contemplaban sanciones por determinados usos de inteligencia artificial.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        SSPC capacita a 72 policías municipales en San Luis Potosí
        SSPC capacita a 72 policías municipales en San Luis Potosí

        SSPC capacita a 72 policías municipales en San Luis Potosí

        SLP

        Rubén Pacheco

        A pesar de avances, un alto porcentaje de policías municipales aún debe completar cursos de formación inicial.

        Crecen fraudes con inversiones e inmuebles en SLP
        Crecen fraudes con inversiones e inmuebles en SLP

        Crecen fraudes con inversiones e inmuebles en SLP

        SLP

        Rubén Pacheco

        Víctimas tienen un año para presentar querellas ante el Ministerio Público, advierte Fiscalía.

        SCT niega gratuidad transporte público en próximas elecciones
        SCT niega gratuidad transporte público en próximas elecciones

        SCT niega gratuidad transporte público en próximas elecciones

        SLP

        Rubén Pacheco

        La propuesta del PMC busca facilitar la participación ciudadana durante la jornada electoral

        A la baja ETS en SLP, pero aumentan casos de VIH
        A la baja ETS en SLP, pero aumentan casos de VIH

        A la baja ETS en SLP, pero aumentan casos de VIH

        SLP

        Rubén Pacheco

        Casos de sífilis congénita crecieron de 4 a 35 en 2026, mientras que VIH aumentó de 315 a 327 en SLP