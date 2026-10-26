Crearán comisión de inteligencia artificial

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El Congreso podría crear una comisión permanente para atender los desafíos de la inteligencia artificial sin que la iniciativa establezca quiénes la integrarían, cómo serían designados o quién la presidiría.

La propuesta del diputado de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Gama Basarte, plantea concentrar en un órgano especializado el análisis legislativo de esta tecnología, pero deja sin precisar las reglas para conformarlo.

El proyecto propone modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para incorporar una Comisión Permanente de Inteligencia Artificial, con atribuciones para revisar la legislación estatal, proponer reformas, vincularse con autoridades de los tres niveles de gobierno y elaborar estudios sobre el impacto de esta tecnología. Aunque establece un plazo de 30 días naturales para integrar el órgano, no determina el número de integrantes, la participación de los grupos parlamentarios ni el procedimiento para designarlos.

La iniciativa llega después de dos foros sobre inteligencia artificial realizados en San Luis Potosí: uno organizado por el Congreso en septiembre y otro impulsado en octubre por el colectivo Voces Libres–Periodistas Unidos.

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En el encuentro legislativo, especialistas cuestionaron la falta de criterios precisos para determinar cuándo una publicación puede considerarse generadora de "alarma pública" o una alteración de la "paz social". En el foro periodístico, participantes advirtieron sobre los riesgos de responder a los cambios tecnológicos con medidas que puedan restringir la libertad de expresión.

El debate ocurre después de que el Congreso derogó, el 30 de julio, las disposiciones penales conocidas como "Ley Serrano", que contemplaban sanciones por determinados usos de inteligencia artificial.