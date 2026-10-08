Se disparan pérdidas en el agro de San Luis

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La superficie de cultivos siniestrados en San Luis Potosí creció casi 20 veces en agosto; pasando de mil 978 hectáreas en el mismo mes del año pasado a 38 mil 840 hectáreas en el mismo lapso de 2026, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

San Luis Potosí, tercer lugar en superficie siniestrada

Con este resultado, San Luis Potosí se ubicó en el tercer lugar entre los estados con mayor superficie de cultivo siniestrada, donde el maíz fue el producto más afectado.

El reporte de Avance de Siembras y Cosechas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la dependencia indica que en agosto del año pasado, el estado registró mil 978 hectáreas de cultivos cíclicos y perennes, tanto de riego como de temporal, reportadas como siniestradas.

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Un año después, la cifra se disparó a 38 mil 840 hectáreas perdidas en la entidad. Esto implica un crecimiento de 36 mil 862 hectáreas o un alza de 19.6 veces la superficie perdida un año antes.

Reducción en superficie sembrada y cultivos afectados

Este volumen de superficie agrícola siniestrada ubicó a San Luis en el tercer sitio entre los estados con mayor afectación, después de Puebla, que tuvo 105 mil 140 hectáreas siniestradas, y Oaxaca, que dejó un saldo de 49 mil 532 hectáreas.

El reporte revela también una reducción en la superficie sembrada en la entidad, pues en agosto de 2025, se contabilizaron 597 mil 477 hectáreas sembradas. Un año después, la cifra fue de 575 mil 520 hectáreas, lo que implicó una reducción de casi 22 mil hectáreas, equivalentes al 3.6 por ciento.

El 80 por ciento de las hectáreas siniestradas en San Luis correspondieron al cultivo de maíz, por lo que este fue el producto agrícola más afectado.