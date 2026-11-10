Valor de vivienda crece 7.1% en SLP al tercer trimestre

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En el tercer trimestre del año, el valor de las viviendas adquiridas a través de un crédito hipotecario creció 7%, de acuerdo con Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

Mientras que, en el acumulado de enero a septiembre, el crecimiento fue de 7.6%. Donde el valor promedio de avalúo de una vivienda fue de un millón 977 mil 228 pesos.

Hasta septiembre, en la Zona Metropolitana de Guadalajara fue donde el precio de la vivienda se incrementó más, un 10%; en Tijuana, 8.9%; en Puebla-Tlaxcala, 8.2%; en León, 8.1%; en Monterrey, 7.8%; en Toluca, 5.4%; en Querétaro, 5.2%; y en el Valle de México, 4.6%.

En San Luis Potosí, el promedio de variación fue de 7.1% al tercer trimestre, lo que es un 0.5% menor al promedio nacional acumulado.

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En cuanto a la zona metropolitana potosina, Soledad de Graciano Sánchez registró mayor variación al alza con 7.9%, mientras la capital registró una variación acumulada de 6.8%.





La vivienda nueva presentó una variación positiva de 7.9%, mientras que el correspondiente a la vivienda usada aumentó 7.3% en el periodo enero a septiembre.

El precio de las casas solas se apreció 8.2% y el de casas en condominio y departamentos, considerados de manera conjunta, 6.9% en los primeros nueve meses del año.

La vivienda económica-social aumentó 9.6% y la vivienda media-residencial se apreció 6.5%.

Al ordenar los valores de los créditos hipotecarios de menor a mayor, a nivel nacional, se observa que el 25% de las operaciones se realizaron por un valor menor a 848 mil 562 pesos.

La mediana del valor del avalúo fue de un millón 302 mil 588 pesos, 50% de las operaciones en el mercado se realizaron por debajo de este monto.

Finalmente, 75% de las viviendas fueron valuadas en menos de 2 millones 235 mil pesos.

De acuerdo con SHF, el aumento del valor de las viviendas se da en un entorno macroeconómico en el que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 3.2% en el tercer trimestre, al compararlo con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con la Estimación Oportuna del PIB publicada por el Inegi.

Asimismo, el número de trabajadores permanentes registrados en el IMSS aumentó 1.7% entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, mientras que la inflación medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor fue de 3.5%.

En cuanto a las condiciones de financiamiento, el Banco de México reportó que la tasa de interés hipotecaria promedio fue de 11.3% durante el segundo trimestre.