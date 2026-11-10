Katy Perry y Russell Brand: una historia de amor que terminó mal

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La historia de amor entre Katy Perry y Russell Brand terminó de manera abrupta y dejó declaraciones que, con el paso de los años, volvieron a cobrar relevancia, ahora, tras la condena del comediante británico a 10 años y medio de prisión por violación y agresiones sexuales, resurge una de las frases que la cantante lanzó sobre él durante un concierto en Inglaterra: "¡Debería estar en la cárcel!".

Aunque la intérprete no mencionó directamente a su exmarido, en julio pasado un fan le pidió que representara cómo reaccionaría si se encontrara con una antigua pareja. La respuesta de Katy provocó risas entre los asistentes: "¡Espero que mi ex no esté aquí! ¡Debería estar en la cárcel!".

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La frase adquirió un significado particular después de que se conociera la sentencia contra Brand, con quien la estrella pop tuvo un matrimonio breve y una separación que estuvo acompañada de versiones sobre una relación complicada.Las declaraciones que Perry hizo después de su divorcio tampoco fueron precisamente elogiosas hacia el actor, ya que en 2013, durante una entrevista con la revista Vogue, la cantante lo describió como una persona "muy controladora" y recordó que a él no le gustaba que ella asumiera el papel de jefa durante sus giras musicales.Katy también reconoció que inicialmente se culpó por el fracaso de su matrimonio, hasta que descubrió lo que llamó "la verdadera verdad" sobre la ruptura; sin embargo, prefirió no revelar los detalles y aseguró que conservaría esa información para cuando la necesitara.-----Un romance fugaz que terminó con un mensaje de textoKaty Perry y Russell Brand comenzaron su relación en 2009 y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del espectáculo internacional. él era un comediante británico conocido por su humor provocador y su personalidad irreverente, mientras que ella atravesaba uno de los momentos más exitosos de su carrera musical.La pareja contrajo matrimonio en octubre de 2010, en una ceremonia celebrada en India, pero lo que parecía una historia de amor sólida terminó apenas 14 meses después.En diciembre de 2011, Russell le comunicó a Katy que solicitaría el divorcio mediante un mensaje de texto justo antes de que ella saliera a dar un concierto de su gira California Dreams Tour; la noticia marcó el final de una relación que había despertado gran interés mediático desde sus inicios.Durante su conversación con Vogue, Perry también recordó que su entonces esposo llegó a hacer bromas sobre ella durante uno de sus espectáculos de comedia, aparentemente sin saber que la cantante estaba entre el público.-----¿De qué delitos fue condenado Russell Brand?El comediante británico, de 51 años, fue sentenciado a 10 años y medio de prisión después de que un jurado lo declarara culpable de cuatro delitos sexuales contra cuatro mujeres, cometidos entre 2004 y 2009: una violación y tres agresiones sexuales.El proceso judicial contempló las denuncias de seis mujeres, Brand fue absuelto de otros dos cargos de violación y uno de intento de agresión indecente.Las acusaciones se conocieron públicamente después de una investigación periodística realizada por The Times y Channel 4 en 2023, en la que varias mujeres relataron presuntos abusos y comportamientos sexuales inapropiados por parte del actor.Durante el juicio, Brand negó haber cometido delitos y sostuvo que sus encuentros sexuales habían sido consensuados. Sin embargo, el jurado determinó su responsabilidad en cuatro de los cargos.Al dictar sentencia, el juez Joel Bennathan cuestionó el comportamiento del comediante y señaló que había utilizado su fama e influencia para acercarse a mujeres y aprovecharse de su posición.Brand alcanzó popularidad por sus rutinas de comedia, sus participaciones en televisión y radio, y películas de Hollywood como "Forgetting Sarah Marshall" y "Get Him to the Greek".