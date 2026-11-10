Desde el viernes, "megapuente" en Educación Básica

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Las y los alumnos de Educación Básica gozarán de cuatro días de descanso a partir del jueves.

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, saldrán el jueves y regresarán hasta el martes 17 de noviembre.

Este, será el en el último 'megapuente' del año, en razón de que el viernes 13 de noviembre, los profesores deben dedicarse a hacer la descarga administrativa.

A lo anterior, se suma el finde semana y el lunes 16 de noviembre, que es de asueto obligatorio, ya que se adelantará la fecha cívica del 20 de noviembre.

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Entonces, los alumnos de Educación Básica de todo el país tendrán cuatro días de descanso.