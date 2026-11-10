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Conagua: se preocupan por el agua hasta que ya no les llega

Criticó que, pese a esfuerzos de autoridades, la población no adopte medidas para evitar escenarios de escasez

Por Samuel Moreno

Noviembre 10, 2026 12:27 p.m.
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Conagua: se preocupan por el agua hasta que ya no les llega
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      Aunque autoridades de los distintos niveles de gobierno realizan trabajos para mejorar la infraestructura hidráulica y garantizar el abasto de agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí, estas acciones serán insuficientes si la población no modifica sus hábitos de consumo y cuidado del recurso, advirtió Darío Fernando González Castillo, delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí.

      El funcionario consideró que la cultura del agua sigue siendo uno de los principales pendientes, pues señaló que buena parte de la población comienza a preocuparse por el suministro únicamente cuando abre la llave y no recibe agua, en lugar de adoptar medidas preventivas para evitar escenarios de escasez.

      Explicó que, mientras las autoridades trabajan en la rehabilitación de pozos, plantas de tratamiento, filtros y otras instalaciones, persisten prácticas cotidianas que afectan el sistema de drenaje y complican la gestión del agua, como arrojar basura, descargas de agua jabonosa y aceite de talleres mecánicos al alcantarillado.

      González Castillo indicó que Conagua mantiene trabajos de trasvase para proteger el agua almacenada, además de operativos de revisión en pozos de Interapas para verificar medidores y descargas.

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      También destacó la participación de la Comisión Estatal del Agua (CEA) y del Ayuntamiento de San Luis Potosí en acciones de rehabilitación y mantenimiento de infraestructura.

      Entre los proyectos que requieren atención mencionó la planta Himalaya y la recuperación de las instalaciones de tratamiento de Tenorio y El Morro, al considerar que es necesario avanzar en su rehabilitación para evitar que las condiciones de infraestructura comprometan el suministro en el futuro.

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